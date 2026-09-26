La semana de alto nivel de la 81.ª Asamblea General, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, fue escenario de una de las demostraciones más tensas y llamativas de la historia de la diplomacia moderna. El 24 de septiembre, en el momento en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subió al estrado, decenas de países, incluidas las delegaciones de Uzbekistán y Kirguistán, abandonaron la sala en señal de protesta abierta.

El hecho de que gran parte de la sala quedara vacía al instante demostró la firme postura de la comunidad internacional ante las tensiones en Oriente Medio y la política oficial de Tel Aviv. Tras este boicot inesperado y masivo, un representante de la delegación israelí recorrió la sala de la Asamblea General de la ONU, anotando cuidadosamente qué diplomáticos habían dejado sus asientos, realizando una especie de «control de asistencia». Este evento es calificado en los medios globales y círculos políticos como el incidente diplomático más resonante del año.

«Boicot masivo, sala vacía y la lista israelí»: 5 puntos clave del evento en la ONU

Los hechos oficiales más importantes de la impactante confrontación en la 81.ª Asamblea General:

El boicot comenzó cuando Netanyahu subió al estrado: Tan pronto como el primer ministro israelí comenzó su discurso, numerosas delegaciones extranjeras abandonaron la sala;

La firme postura de Uzbekistán y Kirguistán: Asia Central las delegaciones de los países, en particular Uzbekistán y Kirguistán, también salieron de la sala de reuniones en señal de protesta;

Tribunas vacías: Debido a esta protesta masiva, Netanyahu se vio obligado a pronunciar su discurso en una sala medio vacía, sin la presencia de muchos socios clave;

Control de los representantes israelíes en la sala: La parte israelí recorrió la sala y elaboró una lista de todos los países que expresaron su oposición;

Señal de aislamiento político global: Este acto fue una señal diplomática abierta y solidaria de la comunidad internacional expresada desde la tribuna de la ONU.

81.ª Asamblea General de la ONU: Comparación de las reacciones diplomáticas durante el discurso de Netanyahu

Indicadores de la situación en la sala de reuniones y las acciones de las delegaciones:

Participantes diplomáticos Comportamiento en la sala de la ONU Significado político y señal expresada Uzbekistán y Kirguistán Abandonaron la sala al inicio del discurso Intransigencia firme sobre la paz y el estado de derecho internacional Muchos otros países que boicotearon Abandonaron la sala de manera demostrativa Aislamiento diplomático global contra la política oficial de Tel Aviv Delegación israelí Realizó un control en la sala y anotó a los países Documentación de los países protestantes y vigilancia política Benjamin Netanyahu Continuó su discurso en una sala medio vacía Promoción de su agenda a pesar de las protestas internacionales

Experticia geopolítica y diplomática: ¿Por qué de Uzbekistán esta medida es altamente valorada?

Conclusiones de analistas y comentaristas de relaciones internacionales:

«Una política exterior basada en la justicia y los principios»: Los principios del derecho humanitario internacional, la paz y el humanismo ocupan un lugar central en el vector de política exterior de Uzbekistán; el boicot al discurso de Netanyahu demuestra la posición justa e independiente de Taskent a nivel de la ONU;

Solidaridad en Asia Central: La reacción idéntica y firme de Uzbekistán y Kirguistán sobre este asunto demostró claramente la unidad de nuestra región en temas de justicia global y paz;

Importancia del control israelí: El hecho de que los representantes israelíes tomaran notas en la sala revela claramente que este boicot fue un golpe psicológico y diplomático inesperado y serio para Tel Aviv.

¿En su opinión, qué impacto tendrá el boicot al discurso de Benjamin Netanyahu en la ONU para detener las tensiones en Oriente Medio? ¿Cómo evalúa personalmente la firme protesta expresada por las delegaciones de Uzbekistán y otros países al abandonar la sala? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis resonante de la diplomacia mundial con todos nuestros compatriotas!