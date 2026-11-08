Giro político en Israel: El presidente encarga la formación de gobierno a Gadi Eizenkot

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Giro político en Israel: El presidente encarga la formación de gobierno a Gadi Eizenkot

Un acontecimiento histórico y significativo ha tenido lugar en la escena política israelí. Tras concluir las consultas en el nuevo parlamento, el presidente del país, Isaac Herzog, ha confiado el mandato de formar el nuevo gobierno no al primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, sino al líder de la oposición Gadi Eizenkot ha encargado el mandato.

Según informa «The Times of Israel», citando a la oficina del jefe de Estado, el presidente Herzog comunicó personalmente su decisión tanto a Eizenkot como al jefe de gobierno saliente, Netanyahu.

Votación decisiva en la Knéset: Ventaja clara para Eizenkot

La elección del candidato por parte del presidente se basó en las negociaciones oficiales mantenidas con todas las facciones y partidos políticos del parlamento:

  • Apoyo abierto de los diputados: Como resultado de las consultas realizadas entre los miembros de la nueva Knéset, 67 diputados apoyaron la candidatura de Gadi Eizenkot al cargo de primer ministro;

  • El resultado de Netanyahu: A favor del primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, solo 46 diputados votaron;

  • El resto de los diputados: Los representantes restantes del parlamento prefirieron mantenerse neutrales respecto a ambos candidatos.

¿En qué plazo debe formarse el nuevo gobierno?

De acuerdo con la legislación israelí, se establecen plazos precisos para formar una coalición y constituir el gabinete de ministros:

  • Plazo base de 28 días: Gadi Eizenkot dispone oficialmente de 28 días para llegar a un acuerdo con todos los partidos y formar el nuevo gobierno;

  • Posibilidad de 14 días adicionales: Si las complejas negociaciones de coalición no concluyen en el plazo establecido, el candidato tiene derecho a solicitar al jefe de Estado un periodo de gracia adicional de 14 días.

Esta decisión podría indicar el inicio de cambios importantes en la política interior y exterior de Israel, especialmente en la estrategia de seguridad en Oriente Medio.

Isaac HerzogBenjamin NetanyahuGadi EizenkotKnésetIsrael
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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