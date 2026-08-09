Una nueva OTAN: Turquía, Pakistán y Arabia Saudita firman el «pacto de defensa de La Meca»

·3·Mundo
Una nueva OTAN: Turquía, Pakistán y Arabia Saudita firman el «pacto de defensa de La Meca»

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita firmaron un importante acuerdo geopolítico, el «pacto de defensa conjunta de La Meca». Según el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, este pacto equivale técnicamente al conocido «artículo 5» de la OTAN sobre garantías de defensa colectiva.

Se espera que este pacto transforme profundamente la arquitectura de seguridad en Oriente Medio y Asia. Su creación fue el resultado de negociaciones que duraron dos años y ocho meses.

«Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos»

Según el documento firmado el 7 de agosto por los líderes de los tres países, cualquier agresión armada contra uno de los tres Estados será considerada un ataque contra los demás miembros.

La esencia del artículo 5 de la OTAN: Según este principio fundamental de la Alianza Atlántica, si uno de los Estados miembros sufre un ataque armado, los demás están obligados a defender al socio agredido, incluso mediante el uso de la fuerza militar.

Hakan Fidan Anadolu y Reuters subrayó en entrevistas concedidas a las agencias que esta alianza no está dirigida contra Irán ni contra ningún otro país en particular:

«Como tres Estados, estamos dando pasos muy modestos, pero concretos. Esta alianza no pretende sustituir a los sistemas existentes, sino servir como una promesa de garantía común para la seguridad de los tres aliados. Hasta que un Estado miembro sea atacado, ningún país será considerado una amenaza para nosotros»—declaró el ministro.

Egipto también podría unirse: la alianza se prepara para ampliarse

Según el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, la alianza no se limitará a los tres países. Una vez resueltas ciertas cuestiones técnicas y logísticas, la República Árabe de Egipto también podría incorporarse a este pacto de defensa en el futuro.

Estructura organizativa de la nueva alianza:

  • Secretaría general: se ubicará en Arabia Saudita.se ubicará.

  • Comité de ministros: se creará un consejo permanente de ministros, siguiendo el modelo de la OTAN.

  • Detalles operativos: se definirán en la primera reunión del comité.

Seguridad en el mar Rojo y tensiones regionales

Hakan Fidan también destacó que la seguridad de la navegación en el mar Rojo afecta directamente a los intereses de Ankara. Por ello, Turquía participa activamente en la coalición internacional para proteger a los barcos de los ataques hutíes.

Mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio, la creación del «pacto de defensa de La Meca» se considera un factor para reforzar el equilibrio de fuerzas y la disuasión colectiva en la región.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La tortuga rescatada al borde de la muerte vuelve a casaLa tortuga rescatada al borde de la muerte vuelve a casaHoy, 12:46Un pasajero intentó abrir la puerta de emergencia de un aviónUn pasajero intentó abrir la puerta de emergencia de un aviónHoy, 12:46Rescate sin precedentes en la Antártida a −43 °CRescate sin precedentes en la Antártida a −43 °CHoy, 12:33El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes socialesEl alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes socialesHoy, 05:59El travieso osezno polar Momota conquista Internet con un cono en la cabeza y sus ocurrenciasEl travieso osezno polar Momota conquista Internet con un cono en la cabeza y sus ocurrenciasHoy, 05:43Dimisión inesperada en el Pentágono: destituido el general que coordinaba la ayuda a UcraniaDimisión inesperada en el Pentágono: destituido el general que coordinaba la ayuda a UcraniaAyer, 23:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones