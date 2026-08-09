Una nueva OTAN: Turquía, Pakistán y Arabia Saudita firman el «pacto de defensa de La Meca»

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita firmaron un importante acuerdo geopolítico, el «pacto de defensa conjunta de La Meca». Según el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, este pacto equivale técnicamente al conocido «artículo 5» de la OTAN sobre garantías de defensa colectiva.

Se espera que este pacto transforme profundamente la arquitectura de seguridad en Oriente Medio y Asia. Su creación fue el resultado de negociaciones que duraron dos años y ocho meses.

«Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos»

Según el documento firmado el 7 de agosto por los líderes de los tres países, cualquier agresión armada contra uno de los tres Estados será considerada un ataque contra los demás miembros.

La esencia del artículo 5 de la OTAN: Según este principio fundamental de la Alianza Atlántica, si uno de los Estados miembros sufre un ataque armado, los demás están obligados a defender al socio agredido, incluso mediante el uso de la fuerza militar.

Hakan Fidan Anadolu y Reuters subrayó en entrevistas concedidas a las agencias que esta alianza no está dirigida contra Irán ni contra ningún otro país en particular:

«Como tres Estados, estamos dando pasos muy modestos, pero concretos. Esta alianza no pretende sustituir a los sistemas existentes, sino servir como una promesa de garantía común para la seguridad de los tres aliados. Hasta que un Estado miembro sea atacado, ningún país será considerado una amenaza para nosotros»—declaró el ministro.

Egipto también podría unirse: la alianza se prepara para ampliarse

Según el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, la alianza no se limitará a los tres países. Una vez resueltas ciertas cuestiones técnicas y logísticas, la República Árabe de Egipto también podría incorporarse a este pacto de defensa en el futuro.

Estructura organizativa de la nueva alianza:

Secretaría general: se ubicará en Arabia Saudita.se ubicará.

Comité de ministros: se creará un consejo permanente de ministros, siguiendo el modelo de la OTAN.

Detalles operativos: se definirán en la primera reunión del comité.

Seguridad en el mar Rojo y tensiones regionales

Hakan Fidan también destacó que la seguridad de la navegación en el mar Rojo afecta directamente a los intereses de Ankara. Por ello, Turquía participa activamente en la coalición internacional para proteger a los barcos de los ataques hutíes.

Mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio, la creación del «pacto de defensa de La Meca» se considera un factor para reforzar el equilibrio de fuerzas y la disuasión colectiva en la región.

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