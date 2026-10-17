Foto: Pleiades Neo/Airbus DS 2026/Handout/REUTERS

La investigación sobre los misteriosos sabotajes contra infraestructuras de comunicación estratégicas en Europa revela información impactante a nivel internacional. Según el prestigioso prestigioso Der Spiegel alemán, el incendio provocado en una estación terrestre de satélites Starlink en Polonia podría estar relacionado con la famosa banda criminal turca «Daltons» .

Los servicios especiales europeos están examinando minuciosamente la posibilidad de que este grupo criminal haya llevado a cabo el sabotaje bajo órdenes directas de los servicios de inteligencia rusos.

Detenciones en Alemania y decisión del tribunal de Stuttgart

Como escribe DW, en el marco de la investigación, las fuerzas de seguridad alemanas detuvieron a varios sospechosos:

Dos sospechosos: El 12 de octubre, los ciudadanos turcos Umit E. (38 años) y Muslim T. (34 años) fueron detenidos en Nürtingen, Alemania. Se sospecha que son miembros de pleno derecho del grupo «Daltons» o que actuaron como mercenarios;

Extradición pendiente: Se espera que el Tribunal Regional Superior de Stuttgart examine la extradición de los detenidos a Polonia, país donde se cometió el delito;

Operación antiterrorista en Berlín: El 13 de octubre, durante una operación antiterrorista especial en Berlín, fueron detenidas otras dos personas relacionadas con la investigación, incluida una mujer. Se supone que ella proporcionó apoyo logístico y de transporte a los atacantes.

La pista de Moscú: ¿Quién es el líder del grupo, Beratjan Gökdemir?

La investigación de Der Spiegel ha arrojado luz sobre los posibles vínculos de este grupo criminal con Rusia:

Un criminal no extraditado a Ankara: Aunque Beratjan Gökdemir, considerado el líder del grupo «Daltons», fue detenido en Rusia en 2024, no fue entregado a Ankara a pesar de la solicitud oficial de extradición de Turquía;

Protección a cambio de servicios: Según los servicios especiales alemanes, Moscú podría haber ofrecido refugio y protección a Gökdemir a cambio de «servicios de respuesta» clandestinos (sabotajes y destrucción) en toda Europa. Su paradero actual sigue siendo desconocido.

El ataque en Wola-Krobowska: ¿Qué daños sufrió la estación?

El acto de sabotaje se llevó a cabo en el pueblo de Wola-Krobowska, a unos 50 kilómetros de Varsovia:

Incendio del 23 de septiembre: Desconocidos entraron en el recinto de la estación terrestre Starlink y prendieron fuego a la subestación eléctrica y al generador de reserva;

Breve interrupción: Bild Según el diario, el funcionamiento de la estación se interrumpió brevemente, pero gracias a las medidas rápidas de los expertos, el sistema de comunicación fue restablecido; no hubo heridos en el incidente;

Posición de Polonia: En los primeros días tras el incidente, las autoridades polacas calificaron el hecho como un sabotaje deliberado, aunque se aclaró que en ese momento no había pruebas suficientes que vincularan directamente a Rusia.

Estos ataques híbridos contra la logística y las infraestructuras espaciales en territorio europeo obligan a los servicios de seguridad del continente a reforzar las medidas de protección de objetivos no militares.