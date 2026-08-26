El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, otorgó al empresario estadounidense y fundador de SpaceX, Elon Musk,una de las distinciones más prestigiosas del país: la Orden de la Libertad (Orden Svobodi). Esto fue anunciado en el decreto oficial n.º 835/2026 firmado por la oficina del presidente el 26 de agosto.

El documento señala que esta alta distinción fue entregada al multimillonario estadounidense «por sus destacados servicios personales en la protección de la vida y la libertad de las personas, así como por el desarrollo de las relaciones de cooperación entre los pueblos de Ucrania y Estados Unidos». otorgado.

Starlink: El factor técnico clave de la defensa ucraniana

La red global de internet satelital de SpaceX, Starlink, se ha convertido en una fuente de comunicación indispensable para las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la primavera de 2022:

Comando y coordinación de tropas: Se garantiza una comunicación rápida y segura entre las unidades en el campo de batalla;

Control de drones en tiempo real: Las terminales Starlink actúan como la herramienta técnica principal para identificar objetivos y realizar ataques detrás de las líneas enemigas mediante drones;

Resistencia a la guerra electrónica (GE): A pesar de las interferencias radioelectrónicas rusas, la estabilidad del sistema sigue siendo una de las ventajas tácticas más importantes de Ucrania.

La dependencia crítica de Kiev y el problema de las restricciones

La condecoración de Musk ha generado amplios debates en Ucrania y en los medios internacionales:

Dependencia crítica: Actualmente, el ejército ucraniano no cuenta con un sistema de comunicación alternativo equivalente en términos de velocidad, cobertura y resistencia a la guerra electrónica;

Restricciones y controversias políticas: Elon Musk fue criticado anteriormente por limitar el funcionamiento de Starlink fuera del territorio ucraniano o cerca de Crimea para ciertas operaciones ofensivas. No obstante, el papel del sistema en la defensa global fue reconocido con este alto galardón.

Alternativa europea y planes futuros con SpaceX

Anteriormente, Volodímir Zelenski reveló que Ucrania estaba probando un análogo alternativo desarrollado en Europa con el fin de reducir la dependencia del sistema Starlink.

Sin embargo, a pesar de estas pruebas, Kiev planea mantener una asociación estratégica directa con Elon Musk y SpaceX, y continuar utilizando la infraestructura satelital.