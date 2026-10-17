Escándalo en Indonesia: un novio descubre que su «esposa» es en realidad un hombre

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Escándalo en Indonesia: un novio descubre que su «esposa» es en realidad un hombre

Un inusual incidente en Indonesia ha captado la atención pública y generado un amplio debate en las redes sociales. Según los informes, un joven de 26 años mantuvo una relación durante casi un año con una persona conocida por Internet que se hacía llamar Adinda.

El encuentro virtual se tornó serio con el paso del tiempo. Confiado en su relación, el joven finalmente decidió casarse. Sin embargo, tras la boda, ciertos hechos empezaron a despertar sus sospechas. Este caso ha intensificado el debate sobre las citas en línea, la confianza mutua y la verificación de identidad. Se informa que el caso ha sido remitido a las autoridades.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre el incidente ni sobre la postura de las autoridades oficiales.

Se informó que su pareja evitó la intimidad física durante casi 12 días. Además, se negaba a que él conociera a sus familiares. Estos comportamientos llevaron al joven a querer esclarecer la situación.

Tras las investigaciones realizadas posteriormente, se determinó, según los informes, que la persona con la que se había casado era en realidad un hombre.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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