En Turquía, un fugitivo vivió ocho años bajo la apariencia de una mujer

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En Turquía, un fugitivo vivió ocho años bajo la apariencia de una mujer

Las autoridades turcas han detenido a un recluso que llevaba ocho años en busca y captura. Tras escapar de prisión, cambió radicalmente su apariencia, adoptó una identidad femenina y utilizó los documentos de identidad de su hermana.

Según los medios de comunicación, el caso comenzó en 2018. En aquel entonces, Tugrul Bashar fue condenado a tres años de cárcel por robo y suplantación de un funcionario. Sin embargo, huyó antes de cumplir la pena.

Durante sus años de fuga, Bashar alteró su apariencia física de manera muy seria, lo que dificultó enormemente que los investigadores lo identificaran a través de las fotos antiguas de los archivos policiales.

Tras varios intentos fallidos de búsqueda basados en su apariencia, las fuerzas de seguridad cambiaron de estrategia. Los investigadores comenzaron a centrarse más en su estilo de vida, movimientos, hábitos y otros datos personales en lugar de su aspecto físico.

Se descubrió que Bashar no solo cambió su apariencia. Durante su tiempo escondido, adoptó una imagen femenina y utilizó el documento de identidad oficial de su hermana para moverse por Estambul.

Se dice que incluso presentó dicho documento como propio en los controles policiales. De esta forma, intentó ocultar su verdadera identidad y mantenerse fuera del radar de las autoridades.

Sin embargo, su plan meticulosamente trazado comenzó a desmoronarse debido a compras realizadas con las tarjetas bancarias de su hermana. Los investigadores determinaron que ella se encontraba fuera del país en ese momento, por lo que las operaciones con sus tarjetas despertaron sospechas y dieron lugar a investigaciones adicionales.

La vigilancia policial condujo finalmente a una dirección en el distrito de Kadikoy, en Estambul. Las fuerzas de seguridad realizaron una redada y localizaron a Bashar, quien llevaba ocho años en busca y captura.

Esta vez, ni su cambio de apariencia ni el uso de documentos ajenos le sirvieron para ocultar su verdadera identidad. La policía tomó sus huellas dactilares y las comparó con las existentes en la base de datos.

El resultado de la verificación confirmó que la persona detenida era Tugrul Bashar, buscado desde 2018.

De esta manera, la prueba de huellas dactilares puso fin a ocho años de búsqueda. Este caso se registra como un suceso inusual relacionado con un fugitivo que logró esconderse durante mucho tiempo alterando su apariencia y usando documentos personales de otra persona.

Tugrul BasharEstambulPasaporte de su hermanaFugaTurquía
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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