En Indonesia, una actuación inusual durante un evento musical casi termina en tragedia. Una artista, que subió al escenario con un pitón gigante sobre sus hombros, quedó bajo el fuerte abrazo de la serpiente durante el espectáculo.

Los videos del incidente muestran al pitón enroscándose alrededor del cuello y la cintura de la artista, apretando cada vez más fuerte. Como resultado, ella perdió el equilibrio y cayó hacia atrás sobre la batería. Mientras intentaba liberarse, los músicos y organizadores se apresuraron a ayudarla a separar al pitón de su cuerpo.

Afortunadamente, el incidente terminó sin lesiones graves. Tras recuperarse, la artista continuó con el concierto.

Sin embargo, el suceso intensificó los debates en las redes sociales sobre la seguridad. Muchos usuarios cuestionaron qué tan seguro es utilizar animales salvajes en este tipo de espectáculos.

Durante las discusiones, se recordó la tragedia ocurrida en 2016 en Indonesia con la cantante Irma Bule, quien falleció tras ser mordida por una cobra real durante su actuación. Por ello, algunos piden prohibir el uso de animales salvajes venenosos o peligrosos en eventos de entretenimiento.