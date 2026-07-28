Una novia cancela su boda y se casó con otro el mismo día

En la India, un hecho inesperado ocurrió a pocos minutos de que comenzara la ceremonia de boda. La novia decidió cancelar el enlace después de que algunos invitados del lado del novio llegaran borrachos y tuvieran comportamientos inapropiados hacia las mujeres.

Según los medios locales, la novia y su familia consideraron esta situación como una falta de respeto hacia la familia del novio y un problema grave. Por esta razón, la ceremonia de boda fue suspendida de inmediato.

Lo más interesante es que los familiares de la novia lograron encontrarle otro novio ese mismo día. Por la noche, se llevó a cabo una nueva ceremonia de boda en el mismo salón de fiestas, y la novia se casó con otro joven.

Además, la familia de la novia presentó una denuncia oficial ante las fuerzas del orden contra la familia del primer novio. Este suceso fue ampliamente comentado en las redes sociales, y muchos usuarios apoyan a la novia por defender su honor y dignidad.