Un joven nigeriano conquista las calles de la ciudad en una bicicleta única de 4 metros (video)

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Un joven nigeriano conquista las calles de la ciudad en una bicicleta única de 4 metros (video)

En las redes sociales, el video de un joven nigeriano circulando en una bicicleta «rascacielos» artesanal de varios metros de altura se ha vuelto viral, acumulando en poco tiempo más de 2,2 millones de «me gusta» y millones de reproducciones .

Las imágenes muestran al joven subiéndose a la imponente estructura y circulando por una carretera concurrida, manteniendo un equilibrio perfecto.

El arte de subir a 4 metros de altura

El aspecto que más debate ha generado en el video es cómo el joven logra subirse a este vehículo tan alto:

  • Subir en movimiento: La bicicleta es empujada desde abajo y, mientras avanza lentamente, el inventor sube uno a uno por unos peldaños de hierro fijados al cuadro;

  • Sistema de cadena y pedales: Una vez arriba, se sienta en el sillín y comienza a pedalear con calma, transmitiendo la fuerza a las ruedas mediante una larga cadena de transmisión especial;

  • Una vista por encima de los coches: La altura de la bicicleta supera dos o tres veces la de los coches y minibuses, permitiendo al ciclista observar el tráfico desde las alturas.

Reacciones divertidas y preocupadas de los usuarios

Esta escena inusual ha provocado cientos de preguntas humorísticas y prácticas entre los internautas:

  • «Necesita un paracaídas»: Algunos espectadores bromearon diciendo que a esa altura no solo hace falta un casco, sino también un paracaídas;

  • El problema de la parada y el frenado: La principal preocupación es qué sucedería en caso de una parada de emergencia: «Si aparece un obstáculo inesperado o el semáforo se pone en rojo, ¿cómo se detiene y cómo baja?» fue el tema más discutido;

  • Equilibrio y destreza: A pesar de lo peligroso que parece, la capacidad del joven para mantener el equilibrio con una precisión asombrosa y el hecho de que lleve casco han sido admirados por los espectadores.

Este video sigue fascinando a la audiencia global como una demostración de ingeniería fantástica y un dominio del equilibrio digno de un artista de circo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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