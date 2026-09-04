El rascacielos más alto de la región: se construye una torre de 340 metros en Dusambé

En la capital tayika, Dusambé, Asia Central se ha iniciado un proyecto urbano colosal y sin precedentes destinado a transformar el paisaje arquitectónico de la región. El 3 de septiembre, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, y el alcalde de Dusambé, Rustam Emomali, colocaron oficialmente la primera piedra de un majestuoso complejo arquitectónico multifuncional en el distrito de Shohmansur. El símbolo principal de este megaproyecto es la «Torre de Dusambé», un edificio de 77 pisos y 340 metros de altura, que se espera se convierta en la estructura más alta de toda la región.

Un récord de 340 metros y 5 rascacielos: ¿qué incluye el complejo?

El proyecto en Asia Centralestá destinado a convertirse en uno de los centros arquitectónicos y de entretenimiento modernos más grandes:

«Torre de Dusambé» — una nueva cima: La torre principal de 77 pisos y 340 metros de altura se alzará no solo como el edificio más alto de Tayikistán, sino de toda Asia Central;

52 objetos principales: El complejo arquitectónico incluye un total de 52 estructuras con diversas funciones, incluidos 5 rascacielos y el centro comercial y de entretenimiento más grande de la región;

Ecosistema multidisciplinario: El área del complejo contará con un hotel internacional de primera categoría, oficinas de negocios, cafeterías y restaurantes, una sala de conciertos moderna con 1000 asientos, cines, parques infantiles, complejos deportivos, así como un lago artificial y jardines verdes para pasear.

Una «ciudad dentro de una ciudad» de 29 hectáreas: más de 6 000 viviendas y 4 300 nuevos empleos

Se espera que la escala de la construcción dé un fuerte impulso a la infraestructura y la economía de la región:

Vasto espacio habitable: La superficie total del complejo es de 29 hectáreas, donde se construirán 270 000 metros cuadrados de viviendas modernas y un clúster empresarial;

Viviendas e instituciones sociales: Como parte del proyecto, se construirán 42 edificios de gran altura con 6 160 apartamentos, una escuela moderna para 1 200 alumnos y una guardería para 500 niños;

Nuevos empleos: Una vez que este complejo comercial, empresarial y de servicios esté en pleno funcionamiento, se crearán más de 4 300 nuevos empleos.

Empresas uzbekas involucradas: un consorcio internacional de 5 años

El megaproyecto se está llevando a cabo con la amplia cooperación de empresas extranjeras de ingeniería y construcción:

Contratista general y plazo: Las obras de construcción serán realizadas por la empresa «Tas International Group» durante 5 años, de forma gradual. Más de 2 000 especialistas y trabajadores locales participarán en el proceso de construcción;

Experiencia internacional y participación de Uzbekistán: Según la información proporcionada por la empresa «Cool Design Studio», que desarrolló el concepto del proyecto, empresas especializadas de Uzbekistán, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos participarán directamente en la construcción junto con empresas tayikas.

En la creciente carrera entre las ciudades de Asia Central por crear centros arquitectónicos y financieros modernos, la «Torre de Dusambé» aspira a convertirse en la nueva tarjeta de presentación de la región.

¿Cree que la proliferación de estos rascacielos de más de 300 metros y megaproyectos en las capitales de Asia Central acelerará el flujo de inversión extranjera en la región? ¿Qué opina sobre la participación de empresas uzbekas en estos megaproyectos en el país vecino? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!