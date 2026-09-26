Aprobada la construcción de un inusual rascacielos de 555 metros en Rusia

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Aprobada la construcción de un inusual rascacielos de 555 metros en Rusia

En San Petersburgo, Rusia, se planea la construcción del rascacielos «Lakhta Center – 3», con una altura de 555 metros. El 22 de septiembre, la pericia estatal rusa emitió un dictamen favorable sobre la documentación del proyecto. La información correspondiente ha sido ingresada en el registro estatal unificado de peritajes. Así lo Novosti nedvijimosti Moskvi i Rossii informó.

El rascacielos se construirá en la zona de Lakhta, en el distrito Primorsky de San Petersburgo, al oeste del actual «Lakhta Center». El promotor del proyecto es la empresa «Sinergiya» y el cliente técnico es la compañía «Renkons».

Según el proyecto, el edificio constará de 116 plantas sobre rasante y tres subterráneas. Su diseño arquitectónico consiste en dos estructuras en espiral entrelazadas que se estrechan hacia arriba alrededor de atrios centrales, uniéndose en la parte superior en un volumen común.

Se planea la creación de «jardines de invierno» en los pisos 43, 70 y 88 del edificio. Estas áreas contarán con zonas de descanso ajardinadas, salas de reuniones y cafeterías.

En el primer y centésimo piso se prevén espacios para tiendas de productos no alimentarios, un minimercado, una farmacia, y puntos de venta de regalos y libros. En los pisos 100 y 103 se instalarán áreas de exposición y plataformas de observación.

Según los datos, el inicio de la construcción del rascacielos está previsto para finales de 2026 y su finalización para 2033. Sin embargo, los trabajos de decoración interior podrían prolongarse algunos años más. Los documentos señalan que la mudanza al nuevo clúster empresarial está prevista para después de 2042.

Lakhta Center – 3SinergiyaRenkonsLakhtaRusia
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Charos
«ZAMIN.UZ» editor

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