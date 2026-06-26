Avión choca contra rascacielos en Pekín: se difunden imágenes terroríficas

Un pequeño avión chocó contra uno de los rascacielos más altos de Pekín. Como resultado del incidente, fragmentos del edificio quedaron esparcidos por las calles, según informan medios extranjeros.

Se informó que el suceso ocurrió el viernes alrededor de las 18:00 hora local. Un avión ligero de fabricación china, monomotor y de dos plazas B-12PP modelo ligero, chocó contra el edificio más alto de Pekín, de 109 pisos, CITIC Tower (China Zun) el edificio.

En los videos difundidos en las redes sociales se puede ver que varias ventanas del edificio se rompieron, la cola del avión cayó al suelo y hay escombros esparcidos. Asimismo, todas las personas fueron evacuadas urgentemente debido a que emanaba un humo denso del edificio.

Según los datos preliminares, el avión despegó aproximadamente 30 minutos antes del accidente desde el aeropuerto de Shifosiy tenía previsto regresar al mismo aeropuerto. Sin embargo, por razones desconocidas, se desvió de la ruta establecida. El sistema de seguimiento de vuelos perdió la señal del avión cerca del quinto anillo oriental de Pekín.

Tras el incidente, varias carreteras que conducen al rascacielos fueron cerradas temporalmente. Testigos afirman que la policía y los servicios de emergencia tomaron el control del área rápidamente. También se informa que las autoridades restringieron la toma de fotos y videos en el lugar, y que algunos videos publicados en redes sociales fueron eliminados en poco tiempo.

Actualmente, se lleva a cabo una investigación oficial para determinar por qué el avión se desvió de la ruta y qué provocó el accidente.