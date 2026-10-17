¿Cómo se construye el perfecto «castillo colgante» del tejedor? (video)

Cada maravilla de la naturaleza no deja de asombrar al ser humano. En las redes sociales, un video que muestra a un tejedor (Baya weaver) colgado de una fina rama de árbol, tejiendo su nido como una obra de arte perfecta a partir de hierbas tiernas y fibras vegetales, atrae la atención de miles de personas y genera un intenso debate.

La solución de ingeniería creada por esta pequeña criatura sin herramientas, usando solo su pico y sus patas, dejaría impresionado a cualquier tejedor o constructor experimentado.

Desde la fijación a la rama hasta el refugio final: el proceso de tejido

El video muestra claramente con qué destreza el ave construye su nido paso a paso:

Cimientos y técnica de anudado: El ave elige primero una rama y luego envuelve varias capas de fibras de hierba verde largas y flexibles, sujetándolas firmemente con sus patas. Para evitar que las fibras se suelten, hace verdaderos nudos con su pico;

Forma de jarra (forma de pera): El nido, tejido gradualmente hacia abajo, adquiere la forma de una jarra o cuna. Las fibras están tejidas tan apretadas y firmemente que puede resistir fácilmente el viento, las lluvias fuertes y las tormentas;

Pasillo de entrada seguro: Se deja un pasaje de entrada especial en la parte inferior del nido. Esta estructura es una protección perfecta contra serpientes, aves rapaces y otros peligros;

Prueba final y serenidad: Una vez terminado el nido, el ave entra en él, mira hacia afuera, disfruta del fruto de su trabajo y convierte el lugar en un hogar cálido para poner sus huevos y criar a sus polluelos.

Reconocimiento de los fans: «El mejor ingeniero»

Los usuarios de internet que vieron este video no pudieron ocultar su admiración ante tal talento innato e instinto de esta criatura:

En miles de comentarios en redes sociales, la gente alaba el poder del Creador («Subhanallah») y describe a esta pequeña ave como el arquitecto e ingeniero más talentoso de la naturaleza;

Muchos comentaristas destacaron que incluso el ser humano, con herramientas especiales, no podría crear fácilmente un tejido tan delicado y resistente, mientras que el ave crea una armonía natural sin ningún plano.

Momentos naturales como este nos recuerdan una vez más que cada criatura del mundo vivo ha sido creada con una misión única, capacidades asombrosas y una belleza propia.