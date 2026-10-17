Científicos han creado un nuevo tomate que huele a palomitas de maíz

Científicos chinos y australianos han creado el primer espécimen de tomate con un aroma que recuerda al de las palomitas de maíz mediante tecnología de edición genética. Los expertos destacan que este avance podría abrir nuevas posibilidades para mejorar el aroma y enriquecer las propiedades gustativas de las verduras.

El tomate (Solanum lycopersicum) es una de las verduras más cultivadas y consumidas del mundo. Sin embargo, siglos de selección centrada en el rendimiento, la resistencia a enfermedades y la uniformidad de los frutos han reducido su aroma natural. Mediante la edición de genes, los científicos han logrado restaurar este potencial.

Los investigadores que le da al arroz fragante su olor a palomitas de maíz 2-acetil-1-pirrolina (2-AP) se centraron en la molécula. Desactivaron los genes SlBADH1 y SlBADH2 de la variedad de tomate Alisa Craig utilizando la tecnología CRISPR/Cas9.

Como resultado, la mutación del gen SlBADH2 aumentó significativamente la cantidad de 2-AP. Cuando ambos genes fueron desactivados simultáneamente, la cantidad de esta sustancia aumentó más de cuatro veces en comparación con un tomate común, lo que demuestra una interacción entre ambos genes.

El profesor Shenchun Xu del laboratorio Xianhu en China Journal of Integrative Agriculture informó en un estudio publicado en la revista que los científicos primero estudiaron el genoma del tomate para identificar los genes SlBADH1 y SlBADH2. Luego, se realizaron experimentos en la variedad Alisa Craig para desactivar estos genes individual y conjuntamente.

Es importante destacar que los cambios genéticos no afectaron negativamente las características agronómicas básicas del tomate. No se observaron cambios significativos en el tiempo de floración, la altura, el peso del fruto, los azúcares solubles, los ácidos orgánicos ni el contenido de vitamina C.

Los científicos consideran este resultado un paso importante para mejorar el aroma del tomate sin reducir el rendimiento. En el futuro, estas tecnologías permitirán crear variedades que satisfagan las demandas de los consumidores con olores y sabores únicos.

Es posible que el tomate con olor a palomitas de maíz no sea del agrado de todos los consumidores. Sin embargo, los investigadores confían en que los productos con aromas potenciados crearán nuevas oportunidades en el mercado agrícola.

El coautor del estudio, el profesor asociado Peng Chen del laboratorio Xianhu, señaló que se está trabajando para transferir esta característica aromática a variedades de tomate comerciales. El objetivo es enriquecer las propiedades gustativas, aumentar el interés de los consumidores y elevar el valor de mercado. Los expertos comparan este enfoque con la experiencia de crear variedades de arroz fragante.