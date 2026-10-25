Un tomate con forma de pato cultivado en EE. UU. vuelve a ser noticia años después

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Un tomate con forma de pato cultivado en EE. UU. vuelve a ser noticia años después

Un tomate con forma de pato, cultivado en el jardín de una pareja en Michigan, Estados Unidos, ha vuelto a captar la atención de los usuarios de Internet años después. Aunque el vegetal de aspecto inusual fue descubierto en 2015, su foto sigue sorprendiendo a la gente.

Los protagonistas de la historia son Marie y Bob Davidek, residentes de la ciudad de Mount Morris. En septiembre de 2015, mientras Marie recolectaba la cosecha de su jardín, vio un tomate que recordaba a un patito de goma.

La mujer confesó que al principio le sorprendió su forma, y solo después de mirarlo bien se dio cuenta de que el tomate realmente parecía un pato. Su marido, Bob, no le creyó al principio. Sin embargo, tras verlo con sus propios ojos, admitió que se parecía a un pato o incluso a un pollo.

Poco después, la foto del inusual tomate se publicó en la prensa local. Más tarde, la historia fue cubierta por medios internacionales y se difundió ampliamente en las redes sociales. Los usuarios describieron su linda apariencia como un pequeño milagro de la naturaleza.

En lugar de consumir el tomate de inmediato, la pareja decidió conservarlo el mayor tiempo posible. Marie expresó su esperanza de que este hallazgo fortuito animara a otros a interesarse por la jardinería.

Los expertos señalan que la forma inusual de las hortalizas puede deberse a cambios en el desarrollo de la flor, al proceso de polinización o a la fusión parcial de varios frutos. Aunque estos casos son poco frecuentes, se consideran procesos naturales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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