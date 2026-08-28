Más de 20 000 personas organizaron una batalla de tomates en España

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Más de 20 000 personas organizaron una batalla de tomates en España

En la ciudad española de Buñol se celebró uno de los festivales más famosos e inusuales del mundo, la La Tomatina . Más de 20 000 personas participaron en la tradicional batalla de tomates.

Durante la 79.ª edición de La Tomatina, celebrada el 26 de agosto, los participantes recibieron hasta 165 toneladas de tomates maduros . Las fuentes españolas señalan que se prepararon 150 000 kilogramos de tomates para el festival.

Tras el espectáculo, que duró poco más de una hora, las calles de Buñol quedaron teñidas de rojo. Camiones cargados de tomates recorrieron el centro de la ciudad distribuyendo el producto a los participantes. Una vez finalizado el festival, las calles fueron limpiadas con maquinaria especial.

Personas se lanzan tomates junto a un camión durante el festival La Tomatina.

La Tomatinatiene sus orígenes en 1945. Ese año, durante una fiesta en la ciudad, estalló una pelea entre jóvenes que comenzaron a lanzarse tomates. Posteriormente, este hecho se convirtió en tradición. El festival fue prohibido durante un tiempo bajo el régimen de Francisco Franco, pero se recuperó en la década de 1980, convirtiéndose en un evento de renombre internacional.

La gente celebra el festival La Tomatina lanzándose tomates en la calle.

El festival se celebra cada año el último miércoles de agosto en la ciudad de Buñol.

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