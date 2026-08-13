Astrónomos detectan un nuevo objeto cósmico inusual

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Astrónomos detectan un nuevo objeto cósmico inusual

Los astrónomos han detectado un objeto cósmico inusual que emite una luz tan brillante como una estrella, pero cuyas características energéticas son propias de los agujeros negros. «estrella de agujero negro» así llamado, este objeto tiene un tamaño equivalente al de todo el sistema solar y se encuentra a miles de millones de años luz de la Tierra. Así lo reveló un grupo internacional de científicos en la revista Nature , en un estudio publicado recientemente.

Los científicos identificaron el objeto al analizar imágenes de las primeras etapas del universo obtenidas por el telescopio espacial de la NASA, James Webb . MoM-BH-1, situado en la constelación de Cetus, se habría formado aproximadamente 660 millones de años después del Big Bang, según los cálculos.

Al principio, los investigadores supusieron que se trataba de una estrella roja gigante. Sin embargo, su emisión de energía extremadamente elevada no coincidía con esa hipótesis. Los cálculos mostraron que emitía hasta 100.000 millones de veces más energía que las estrellas conocidas.

Los resultados de la modelización informática mostraron que MoM-BH*-1 no era una estrella común. Según los científicos, sería un agujero negro rodeado por una densa capa de gas, cuya intensa radiación haría que el objeto pareciera una estrella desde el exterior.

Los investigadores también descubrieron que su luz era casi completamente roja y desaparecía bruscamente después de cierta longitud de onda. Estas características lo distinguen de otros cuerpos celestes conocidos.

Si los resultados del estudio se confirman mediante observaciones posteriores, el telescopio James Webb ha detectado muchos otros misteriosos «pequeños puntos rojos», que también podrían ser estrellas de agujero negro.

Según los científicos, estos objetos podrían haber desempeñado un papel importante en la formación de las galaxias del universo primitivo y haber contribuido al surgimiento de los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de las galaxias actuales.

Diagrama comparativo de una estrella, el disco de acreción de un agujero negro y una estrella con un agujero negro.
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