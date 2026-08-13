Científicos detectan un misterioso agujero negro parecido a una estrella

Los astrónomos han detectado un objeto cósmico inusual que emite luz como una estrella, pero cuya energía es característica de los agujeros negros. « Estrella agujero negro » , como ha sido denominado, tiene un tamaño equivalente al de todo el sistema solar y se encuentra a miles de millones de años luz de la Tierra. Así se dio a conocer en un estudio de un grupo internacional de científicos publicado en la revista « Nature » .

Según se informa, los científicos detectaron este misterioso objeto mientras estudiaban imágenes de las primeras etapas del universo, tomadas por el telescopio espacial de la NASA « James Webb » . MoM-BH-1* se encuentra en la constelación de la Ballena. Según los cálculos de los científicos, se formó aproximadamente 660 millones de años después del Big Bang .

Al principio, los investigadores identificaron el objeto como una estrella roja gigante. Sin embargo, sus niveles de emisión de energía no coincidían con esta hipótesis. Los cálculos mostraron que el objeto emitía 100.000 millones de veces más energía que cualquier estrella conocida. Esto indicaba que presentaba características propias de los agujeros negros.

« Hemos identificado un nuevo tipo de objeto astrofísico: una estrella agujero negro », declaró el investigador Rohan Naydu , del Instituto Kavli de Astrofísica e Investigación Espacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Según explicó, el objeto « está iluminado por una energía normalmente asociada con los agujeros negros, pero al mismo tiempo muestra características propias de las estrellas clásicas ».

Sin embargo, los resultados de la modelización informática demostraron que el objeto no era una estrella gigante que produjera energía mediante fusión nuclear. Según los investigadores, MoM-BH-1 es un agujero negro rodeado de densas capas de gas* y ese gas hace que su radiación parezca la de una estrella común.

Los investigadores también señalaron que la luz de MoM-BH*-1 es casi completamente roja y desaparece bruscamente después de una determinada longitud de onda. Según Naydu, resulta bastante difícil comparar esta característica con la de otros objetos cósmicos conocidos hasta ahora.

Los astrónomos consideran que, si los resultados del estudio se confirman mediante futuras observaciones, muchos otros misteriosos « pequeños puntos rojos » detectados en las imágenes del telescopio « James Webb » también podrían ser estrellas agujero negro.

Los investigadores creen que estos objetos podrían haber desempeñado un papel importante en la evolución de las galaxias. En particular, suponen que podrían ser las formas primitivas de los agujeros negros supermasivos que actualmente existen en el centro de las galaxias.

Según Rohan Naydu, las « estrellas agujero negro » podrían constituir la primera etapa en la formación de casi todos los agujeros negros supermasivos , y también podrían haber influido notablemente en el nacimiento de las estrellas y en la evolución posterior de las galaxias.