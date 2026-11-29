Un incidente desafortunado ocurrió durante el festival de linternas celestiales en Chiang Mai, Tailandia. Una de las linternas lanzadas al cielo cambió de dirección durante el vuelo y golpeó la cara de uno de los espectadores.

En el video que muestra el suceso, se puede ver al hombre intentando retirar rápidamente la parte de papel encendida de la linterna que cayó sobre su rostro. Logró controlar la situación rápidamente, evitando sufrir lesiones graves.

El hombre informó más tarde en sus redes sociales que se encuentra bien de salud. También hizo un llamado a los participantes del festival para que revisen cuidadosamente las linternas antes de lanzarlas.

Es bien sabido que el festival de linternas celestiales en Chiang Mai, Tailandia, atrae a miles de personas. Los participantes lanzan linternas luminosas al mismo tiempo, creando un paisaje único. Sin embargo, debido al uso de materiales inflamables en tales eventos, es fundamental seguir las normas de seguridad.