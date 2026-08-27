165 toneladas de tomates desperdiciadas en una hora: el festival inusual más famoso del mundo en España

En la ciudad española de Buñol, uno de los festivales inusuales más famosos del mundo, La Tomatina, reunió una vez más a miles de personas. Durante la batalla de tomates de una hora, se arrojaron 165 toneladas de tomates a las calles.

Más de 20 000 participantes asistieron al festival este año. Tras la señal, las calles de la ciudad se llenaron rápidamente de tomates y los participantes comenzaron a lanzárselos unos a otros.

En el transcurso de una hora, cientos de toneladas de tomates fueron aplastadas, tiñendo literalmente las calles de Buñol de rojo.

El uso de 165 toneladas de tomates en una hora permite imaginar la magnitud del festival. La historia de La Tomatina se remonta a una simple pelea por comida ocurrida en 1945, cuando se lanzaron tomates durante una disputa callejera.

Aunque esta tradición fue prohibida oficialmente más tarde, se restableció en la década de 1980. Con los años, La Tomatina se ha convertido en un evento famoso que atrae a turistas no solo de España, sino de todo el mundo.