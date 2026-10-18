Mikhail Galustyan pide disculpas al pueblo tayiko tras su visita a Dusambé

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Mikhail Galustyan pide disculpas al pueblo tayiko tras su visita a Dusambé

Famoso actor y showman ruso Mikhail Galustyan se disculpó oficialmente con el pueblo tayiko tras su visita a la capital, Dusambé, y las graves críticas en las redes sociales.

El artista asistió como invitado de honor a un evento privado en Dusambé el 30 de septiembre. Sin embargo, su llegada provocó un intenso debate en el segmento local de las redes sociales.

El motivo de las críticas: «Nasha Russia» y los estereotipos

Por qué la visita de Galustyan enfrentó objeciones:

  • Los personajes de «Ravshan y Jamshut»: Activistas y críticos señalaron que los personajes del programa humorístico «Nasha Russia», popular en su momento, denigraban la dignidad de los trabajadores migrantes y fomentaban prejuicios negativos sobre los tayikos;

  • Opinión pública dividida: Mientras una parte de los usuarios se opuso firmemente a la llegada del actor, otros llamaron a perdonar las bromas del pasado y a fomentar un diálogo constructivo.

«Dusambé me sorprendió»: La reacción sincera del actor

Tras la polémica, Mikhail Galustyan se dirigió al pueblo tayiko, expresando abiertamente sus errores y sentimientos:

  • Disculpa oficial: El showman expresó su sincero pesar si sus antiguos personajes de escenario habían herido o insultado a alguien, y pidió perdón a todo el pueblo tayiko;

  • Primera visita e impresiones: Galustyan señaló que era su primera vez en Dusambé y que la belleza de la ciudad y la sincera hospitalidad de sus habitantes le dejaron una impresión muy cálida;

  • Conociendo la cultura y la historia: El artista agradeció la cálida bienvenida y añadió que este viaje le permitió conocer más de cerca la rica historia y cultura de Tayikistán.

Presentación de un proyecto de 1.500 millones de dólares

Según los informes, el mensaje de video del actor se publicó inicialmente en la cuenta de Oleg Samsonov, director de «TAS International Group»:

  • Objetivo de la visita: La empresa invitó a Galustyan a Dusambé para la presentación oficial del gran y moderno proyecto inmobiliario «Dushanbe International District»;

  • Un rascacielos de 340 metros: El valor del proyecto es de aproximadamente 1.500 millones de dólares y contempla la construcción de una torre gigante de 77 pisos que alcanzará los 340 metros de altura.

Las sinceras disculpas de Galustyan suavizaron el tono de las discusiones en redes sociales y fueron recibidas positivamente por muchos seguidores.

Mikhail GalustyanNasha RussiaTAS International GroupDushanbe International DistrictTayikistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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