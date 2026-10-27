Paseo sobre oro: el primer paso de peatones del mundo en oro puro de 24 quilates abre en Dubái
Dubái, la joya de los Emiratos Árabes Unidos, se embarca en un nuevo proyecto de lujo sin precedentes y un récord mundial. Para finales de 2026, se inaugurará un paso de peatones especial hecho de oro puro de 24 quilates en el famoso barrio «Gold Souk / Gold District» de la ciudad.
Según la información oficial de los organizadores, esta estructura será el primer y más largo camino de oro natural del planeta, permitiendo a los visitantes caminar libremente sobre este exclusivo revestimiento precioso.
Lujo y maravilla de la ingeniería: pureza de 24 quilates
El proyecto se considera un nuevo hito no solo para el turismo, sino también para la industria de la joyería y el diseño:
Oro puro de 24 quilates: La superficie del camino estará decorada con un revestimiento de oro de 24 quilates de alta calidad y máxima pureza (99,9%);
El primero y más largo del mundo: Los autores del proyecto destacan que este camino será líder mundial indiscutible en longitud y concepto, y será registrado como un récord oficial;
Espacio de paseo abierto y público: Los turistas que visiten la ciudad y los residentes locales podrán caminar directamente sobre este valioso camino y realizar sesiones de fotos sin restricciones.
¿Por qué Dubái? Objetivo estratégico y turismo
Detrás de esta iniciativa extremadamente costosa se encuentra la estrategia económica a largo plazo de la ciudad:
Flujo turístico global: Llevar el liderazgo y el atractivo de Dubái en el mapa turístico mundial a un nuevo nivel;
Estatus de capital del oro: El proyecto fortalecerá aún más el estatus de Dubái como centro mundial del comercio de oro y la industria de la joyería;
Una nueva tarjeta de presentación para los visitantes: Se espera que este camino se convierta en un destino emblemático, imprescindible para todo turista, al igual que el Burj Khalifa y el Dubai Frame.
Ficha técnica del proyecto del camino dorado de Dubái
Indicador
Detalles
Nombre del proyecto
El primer paso de peatones de oro de 24 quilates del mundo
Ubicación
«Gold District», Dubái, EAU
Pureza del material
24 quilates (revestimiento de oro puro)
Estatus
El primer y más largo paso de peatones de oro del mundo
Fecha de lanzamiento
Finales de 2026
Objetivo principal
Aumentar el atractivo turístico y fortalecer el liderazgo en el comercio de oro
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