Una mujer será ejecutada en Tennessee, Estados Unidos, después de más de 200 años

La ejecución de Christa Pike está programada para el 30 de septiembre en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Si se lleva a cabo, será la primera mujer ejecutada en el estado en más de 200 años.

Pike, que ahora tiene 50 años, fue declarada culpable del asesinato de una compañera de clase en 1995, a los 18 años, y posteriormente condenada a muerte. Su caso ha vuelto a la atención pública después de casi tres décadas.

El gobernador Bill Lee rechazó la solicitud de conmutación de la pena de Pike el 28 de septiembre. Por lo tanto, el proceso legal continúa para que la ejecución programada para el 30 de septiembre pueda llevarse a cabo.

Fue condenada a muerte a los 18 años

Pike fue declarada responsable de la muerte de Colleen Slemmer, de 19 años, con quien estudiaba en el programa Job Corps en Knoxville en 1995.

En este caso, Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado en 1996 y condenada a muerte. Su novio de entonces también fue juzgado, pero no fue condenado a muerte porque tenía 17 años en el momento del crimen.

Pike pasó a la historia como una de las mujeres más jóvenes condenadas a muerte en los Estados Unidos modernos.

Los abogados solicitaron la conmutación de la pena

En la solicitud de clemencia enviada al gobernador, los abogados de Pike destacaron que ella sufrió abuso sexual y otros traumas graves durante su infancia, además de tener problemas de salud mental.

Los abogados argumentaron que existe una diferencia entre la Pike de 18 años y la persona de 50 años que es hoy, solicitando que la pena de muerte se cambie por cadena perpetua. La solicitud de clemencia también mencionó sus esfuerzos de rehabilitación en prisión y su arrepentimiento.

El gobernador no cambió su decisión

Tras revisar la solicitud de clemencia de Pike, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, declaró que mantendría la pena impuesta por el estado.

Tras esta decisión, los abogados de Pike anunciaron que utilizarían los recursos legales restantes para intentar detener la ejecución.

La Corte Suprema de Tennessee fijó la fecha de la ejecución para el 30 de septiembre de 2026. El documento judicial señala que no existen obstáculos legales para la ejecución de la pena.

¿Por qué este caso es especial?

El caso de Pike ha puesto sobre la mesa debates legales no solo sobre su edad en el momento del crimen, sino también sobre la aplicación de la pena de muerte, los traumas infantiles y la evolución de una persona a lo largo de los años.

Actualmente, la madre de la fallecida, Colleen Slemmer, apoya la ejecución. Ha declarado que lleva esperando casi treinta años a que se haga justicia por su hija.

Por lo tanto, existen dos puntos de vista: los abogados de Pike señalan su edad y su pasado traumático como factores atenuantes, mientras que la familia de la víctima espera la ejecución de la pena impuesta por el tribunal.

30 de septiembre: una fecha decisiva

Según el plan actual, la pena de muerte de Christa Pike 30 de septiembre de 2026 está programada para ser ejecutada. Si se realiza, será la primera vez en más de 200 años que se aplica la pena de muerte a una mujer en Tennessee.

Este caso, que dura casi 30 años, ha vuelto a situar en el centro del debate público cuestiones legales complejas como la pena de muerte en EE. UU., el poder de clemencia y la edad en el momento del delito.