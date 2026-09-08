La Torre Eiffel reabre tras la polémica por el personal femenino

La Torre Eiffel de París cerró durante un día debido a una huelga del personal, tras la polémica por la exclusión de empleadas durante la visita de una delegación religiosa hindú. El monumento, que suspendió sus actividades el 7 de septiembre, reabrió sus puertas a los visitantes el 8 de septiembre, según informó Associated Press.

La polémica surgió el 5 de septiembre tras la visita de una delegación de la organización religiosa hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, conocida como BAPS. Según la representante sindical Diane Dahan, se instruyó a las empleadas para que no interactuaran con los miembros de la delegación. Algunas mujeres abandonaron sus puestos, mientras que en otros lugares fueron sustituidas por hombres.

La empresa SETE, que gestiona la Torre Eiffel, admitió que la delegación solicitó que la visita se organizara bajo la condición de limitar el contacto con mujeres. La empresa declaró que dichas condiciones no deberían haber sido aceptadas.

La organización BAPS pidió disculpas a quienes se vieron afectados o sufrieron inconvenientes debido a la situación. La organización aclaró que la visita se organizó antes del horario de apertura para no interferir con otros visitantes y que no se restringió el acceso a la Torre Eiffel a nadie.

El incidente provocó fuertes reacciones en París. El vicealcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció la apertura de una investigación. Subrayó que la igualdad de género debe garantizarse sin excepciones en los monumentos históricos franceses, al igual que en otros espacios públicos.

Tras el cierre del 7 de septiembre por la huelga, la Torre Eiffel volvió a recibir visitantes el 8 de septiembre. La torre, uno de los lugares turísticos más famosos del mundo, recibe cerca de 7 millones de personas al año.