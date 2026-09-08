La Torre Eiffel reabre tras la polémica por el personal femenino

·2·Mundo
La Torre Eiffel reabre tras la polémica por el personal femenino

La Torre Eiffel de París cerró durante un día debido a una huelga del personal, tras la polémica por la exclusión de empleadas durante la visita de una delegación religiosa hindú. El monumento, que suspendió sus actividades el 7 de septiembre, reabrió sus puertas a los visitantes el 8 de septiembre, según informó Associated Press.

La polémica surgió el 5 de septiembre tras la visita de una delegación de la organización religiosa hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, conocida como BAPS. Según la representante sindical Diane Dahan, se instruyó a las empleadas para que no interactuaran con los miembros de la delegación. Algunas mujeres abandonaron sus puestos, mientras que en otros lugares fueron sustituidas por hombres.

La empresa SETE, que gestiona la Torre Eiffel, admitió que la delegación solicitó que la visita se organizara bajo la condición de limitar el contacto con mujeres. La empresa declaró que dichas condiciones no deberían haber sido aceptadas.

La organización BAPS pidió disculpas a quienes se vieron afectados o sufrieron inconvenientes debido a la situación. La organización aclaró que la visita se organizó antes del horario de apertura para no interferir con otros visitantes y que no se restringió el acceso a la Torre Eiffel a nadie.

El incidente provocó fuertes reacciones en París. El vicealcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció la apertura de una investigación. Subrayó que la igualdad de género debe garantizarse sin excepciones en los monumentos históricos franceses, al igual que en otros espacios públicos.

Tras el cierre del 7 de septiembre por la huelga, la Torre Eiffel volvió a recibir visitantes el 8 de septiembre. La torre, uno de los lugares turísticos más famosos del mundo, recibe cerca de 7 millones de personas al año.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hombre multado con 151 000 tenges por lanzar una piedra a un cocheHombre multado con 151 000 tenges por lanzar una piedra a un cocheHoy, 16:10El número de guerras en el mundo alcanza un nivel récordEl número de guerras en el mundo alcanza un nivel récordHoy, 15:07Una famosa presentadora de televisión condenada a muerteUna famosa presentadora de televisión condenada a muerteHoy, 14:46Una mujer de 70 años cambió a su hija adoptiva de 17 años por un monoUna mujer de 70 años cambió a su hija adoptiva de 17 años por un monoHoy, 14:36Empleadas de la Torre Eiffel apartadas por motivos religiososEmpleadas de la Torre Eiffel apartadas por motivos religiososHoy, 14:27Trump reclama la Luna: ¿qué dice el derecho internacional?Trump reclama la Luna: ¿qué dice el derecho internacional?Hoy, 14:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales