Empleadas de la Torre Eiffel apartadas por motivos religiosos

Se ha iniciado una investigación tras los informes de que empleadas de la Torre Eiffel fueron obligadas a abandonar sus puestos durante la visita de una delegación religiosa hindú. Así lo informó Reuters.

El incidente ocurrió el 6 de septiembre durante una visita privada a la Torre Eiffel de una delegación de unas 100 personas vinculada a la organización religiosa hindú conocida como BAPS.

Dian Davuan, representante sindical, declaró a Reuters que se pidió a las empleadas que abandonaran sus puestos durante el paso de la delegación y que fueran sustituidas por colegas masculinos. Esta situación provocó indignación y protestas entre el personal.

Se señala que el 7 de septiembre los empleados celebraron una reunión para discutir lo ocurrido y hablar con la dirección. Por ello, la Torre Eiffel abrió más tarde de lo previsto. En la entrada apareció un aviso que explicaba el retraso por «razones operativas» .

Según Davuan, la administración de la torre se disculpó con los empleados por el incidente.

Emmanuel Grégoire, vicealcalde de París, anunció que se iniciaría una investigación lo antes posible. Subrayó que la indignación de los empleados era legítima y que era necesario determinar todas las causas que llevaron a esta situación.

Asimismo, la organización BAPS también emitió un comunicado. En él, se afirma que la visita de la delegación se planificó coincidiendo con la apertura de la torre para no molestar a los visitantes.

Los representantes de la organización destacaron que, según su información, a nadie se le impidió el acceso a la Torre Eiffel. Al mismo tiempo, BAPS se disculpó por cualquier inconveniente o malestar causado.

Se informa que Yaël Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional francesa, también reaccionó al suceso. Destacó que en Francia las mujeres participan en la vida pública en igualdad de condiciones con los hombres, y que acoger a otros no significa renunciar a los valores del país.

Se indica que la delegación de BAPS viajó a Francia para participar en los actos organizados con motivo de la inauguración de un templo hindú en los alrededores de París .

Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre este incidente en la Torre Eiffel. Se espera que se aclaren todas las circunstancias y se determinen las razones exactas por las que las empleadas tuvieron que abandonar sus puestos.