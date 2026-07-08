Erdogan alude al plan de Trump: Turquía activa dos canales sobre Ucrania

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunció su apoyo a las iniciativas de paz del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la cuestión ucraniana.

Según el diario Milliyet, habló de ello durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Erdoğan destacó que Turquía también utiliza los canales de comunicación existentes con Rusia para resolver el conflicto.

Erdoğan apoya la iniciativa de Trump

El líder turco valoró positivamente la postura de Trump sobre el logro de la paz en Ucrania.

«Apoyo la postura del Sr. Trump sobre la paz en Ucrania y declaro que respaldamos su iniciativa de elaborar una lista de las necesidades prioritarias de Ucrania», afirmó Erdoğan.

Esta declaración se produjo en el marco de la cumbre de la OTAN y demostró la disposición de Ankara a continuar el diálogo con Washington sobre el tema ucraniano.

Ankara también mantiene contacto con Rusia

Erdoğan subrayó que Turquía utiliza no solo los canales diplomáticos con Occidente, sino también los existentes con Rusia para resolver el conflicto.

Esto significa que Ankara busca mantener su papel de mediador en el asunto ucraniano. Turquía ya ha intentado anteriormente ser una plataforma de diálogo entre Moscú y Kiev.

Zelenski también participa en la cumbre de la OTAN

La cumbre de la OTAN se celebra en Ankara los días 7 y 8 de julio.

Según los informes, los miembros europeos de la alianza esperan fortalecer las relaciones con el presidente estadounidense. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también asiste a la reunión y Kiev espera recibir ayuda militar adicional.

También se mencionó la propuesta de Putin de junio

A finales de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, había dicho que propuso que Ucrania limitara las operaciones militares a las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Según Putin, tal enfoque podría permitir a las Fuerzas Armadas de Ucrania trasladar tropas de otras regiones a estos cuatro óblasts. Al mismo tiempo, enfatizó que esto no formaba parte de los planes de Rusia.

¿Aspira Turquía a un nuevo papel en la OTAN?

Anteriormente, los medios informaron que Turquía buscaba asumir parte del papel de EE. UU. dentro de la OTAN.

La reciente declaración de Erdoğan muestra que Ankara elige el camino de apoyar simultáneamente las iniciativas de Washington y mantener el diálogo con Moscú sobre Ucrania.