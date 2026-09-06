Trump afirma que Putin no tiene intención de atacar a la OTAN (vídeo)

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Trump afirma que Putin no tiene intención de atacar a la OTAN (vídeo)

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Donald Trump declaró que no cree que el presidente ruso Vladimir Putin tenga la intención de atacar el territorio de la OTAN. Esta declaración se produce tras un grave incidente en Alemania relacionado con un dron cargado de explosivos.

Un periodista preguntó a Trump si el hallazgo de un dron en un aeropuerto alemán no debería considerarse un ataque contra el territorio de la OTAN. El presidente destacó que mantiene comunicación con Putin y que lo conoce bien.

¿Qué respondió Trump a la pregunta del periodista?

Trump afirmó que ha hablado con Putin y que no cree que el líder ruso tenga la intención de atacar a la OTAN.

«Yo hablo con él. Lo conozco muy bien. Putin no quiere atacar el territorio de la OTAN», dijo Trump.

De esta manera, el presidente estadounidense minimizó el riesgo de un ataque militar directo de Moscú contra los países de la OTAN, a pesar del incidente en Alemania.

¿Qué fue el incidente del dron en Alemania?

Se trata del suceso ocurrido en el aeropuerto de Leipzig/Halle. El gobierno alemán anunció en agosto que se descubrió un dron equipado con explosivos y un detonador en la zona de seguridad del aeropuerto, cerca de aviones de carga ucranianos.

El 1 de septiembre, el gobierno alemán declaró que considera a Rusia responsable de este incidente, vinculándolo con las acciones híbridas de Rusia.

Sin embargo, Moscú rechazó estas acusaciones, afirmando que Alemania no ha presentado pruebas.

¿Por qué es importante la declaración de Trump?

El incidente, ocurrido en territorio de Alemania, país miembro de la OTAN, ha generado serias preocupaciones sobre la seguridad europea.

Al mismo tiempo, el embajador de la OTAN en EE. UU., Matthew Whitaker, evaluó el incidente en Alemania en el contexto de las amenazas híbridas contra los países de la alianza, señalando la necesidad de un enfoque firme.

Alemania anunció una serie de medidas contra Rusia tras el incidente. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también expresó su apoyo a Alemania.

¿Cuál es la postura de las partes?

Parte

Postura

Donald Trump

Considera que Putin no quiere atacar el territorio de la OTAN

Alemania

Considera a Rusia responsable del incidente del dron en el aeropuerto

Rusia

Rechaza las acusaciones de Alemania

OTAN

Ha declarado que hará frente a las amenazas contra los estados miembros

La pregunta principal sigue abierta

Aunque la declaración de Trump es políticamente importante, los debates sobre el incidente del dron en Alemania continúan.

La postura del presidente estadounidense se basa en la convicción de que Putin no planea atacar a la OTAN. Alemania y algunos representantes de la OTAN ven estos incidentes en territorio europeo como un problema de seguridad grave.

Por lo tanto, la mayor incógnita actual es sobre las pruebas del vínculo entre el incidente en Alemania y Moscú, así como los resultados de la investigación. Moscú sigue negando las acusaciones.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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