Conductores siguen usando un puente que colapsó en 2023

En Grecia, un puente que colapsó tras las inundaciones aún no ha sido reparado. A pesar de ello, los conductores siguen cruzando la peligrosa estructura.

El puente de Paleopirgos, situado en la región griega de Tesalia, fue declarado oficialmente colapsado en 2023. Sin embargo, años después, los conductores locales no han dejado de utilizarlo. Aunque partes del puente están gravemente dañadas y su sección central se ha hundido casi hasta el nivel del agua, algunos automovilistas siguen transitando por esta vía.

En septiembre de 2023, la tormenta «Daniel» azotó Grecia, Bulgaria y Turquía. Las fuertes lluvias e inundaciones históricas cobraron la vida de miles de personas y causaron daños por valor de miles de millones de dólares. El desastre natural también destruyó infraestructuras críticas.

La región griega de Tesalia fue especialmente afectada por la tormenta. Debido a las inundaciones, 79 puentes quedaron inhabilitados. Entre las estructuras dañadas se encontraba el puente de Paleopirgos. Incapaz de soportar la presión del agua, la parte central del puente se dobló, provocando su colapso.

Aunque el puente está en condiciones peligrosas, los conductores lo siguen cruzando.

El puente de Paleopirgos conecta las zonas costeras de los municipios de Tempi y Agia, siendo una ruta de transporte vital para los habitantes. No obstante, su estado actual es alarmante: el centro se ha hundido y la sección central está inclinada a pocos centímetros del río Pinios.

El estado de la estructura genera serias dudas sobre su seguridad. Aun así, algunos conductores se arriesgan a seguir cruzando el puente.

Según datos oficiales, el puente de Paleopirgos está considerado colapsado desde 2023 y cerrado al tráfico. Sin embargo, es curioso que el puente no haya sido bloqueado totalmente ni se hayan realizado reparaciones. Por ello, los conductores que ignoran las señales de prohibición por seguridad siguen teniendo acceso a la estructura.

Imágenes de drones muestran el peligroso viaje.

Un video grabado por un dron del diario Larissanet muestra a un Ford Ranger cruzando el puente dañado. En las imágenes se observa cómo el vehículo avanza con extrema precaución, como si superara obstáculos complejos, hasta lograr llegar al otro lado.

Según los lugareños, muchos conductores prefieren usar esta ruta peligrosa debido a que la alternativa es mucho más larga. El desvío requiere más tiempo y combustible, por lo que optan por cruzar el puente colapsado en lugar de tomar el camino largo.

Sin embargo, el ahorro de tiempo y combustible no justifica los riesgos de usar una estructura dañada. Debido al hundimiento central y los daños estructurales, cruzarlo supone un riesgo enorme para los automovilistas.

También se dirige a turistas hacia el puente colapsado.

Otro aspecto preocupante es que, según informes locales, algunos turistas son guiados hacia este mismo puente. Solo al acercarse notan las señales de advertencia y comprenden que el paso está prohibido. Como resultado, deben dar la vuelta o arriesgarse a cruzar la peligrosa estructura.

La situación del puente de Paleopirgos demuestra la importancia de restaurar infraestructuras y garantizar la seguridad tras desastres naturales. El hecho de que la gente siga usando una estructura oficialmente cerrada, pero no bloqueada ni reparada, agrava el problema.