Incluso pasa bajo el mar: el inmenso puente chino de 55 kilómetros (fotos)

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Incluso pasa bajo el mar: el inmenso puente chino de 55 kilómetros (fotos)

El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao en China es uno de los proyectos de infraestructura más grandes construidos sobre el mar. Con una longitud total de 55 kilómetros, este sistema de puente y túnel conecta las ciudades de Hong Kong, Zhuhai y Macao. Según datos oficiales, es el sistema de paso marítimo de puente y túnel más largo del mundo.

La longitud total de 55 kilómetros de la estructura incluye la vía de conexión de Hong Kong, el puente principal de 29,6 kilómetros y la vía de conexión de Zhuhai. Es posible recorrer los aproximadamente 42 kilómetros desde el puerto de Hong Kong hasta los puertos de Zhuhai y Macao en unos 40 minutos en coche.

Uno de los aspectos más notables del puente es que una parte pasa bajo el mar. El sistema principal del puente también incluye un túnel submarino de 6,7 kilómetros. El túnel fue construido bajo el lecho marino, y su parte más profunda se encuentra a 46 metros bajo el nivel del mar.

Isla artificial en medio del mar.'iy orolda joylashgan avtomobil yo‘li va tunnel kirishi.

Se construyeron dos islas artificiales para conectar el túnel submarino con el puente. El túnel consta de 33 grandes segmentos submarinos, y cada segmento estándar mide 180 metros de largo, 38 metros de ancho y 11 metros de alto. Su peso es de aproximadamente 80 000 toneladas.

Largo puente sobre el mar, islas lejanas y vista de la ciudad.

La parte principal del proyecto de puente y túnel se estimó inicialmente en 38 100 millones de yuanes. Los costos aumentaron durante la construcción y el presupuesto aprobado para el puente principal alcanzó unos 48 100 millones de yuanes. El costo total del proyecto fue finalmente de unos 127 000 millones de yuanes, es decir, unos 19 100 millones de dólares.

Puente curvo de varios carriles sobre el mar y colinas verdes.

La construcción del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao utilizó soluciones de ingeniería complejas. Su puente principal, sus islas artificiales y su túnel submarino forman juntos un inmenso sistema de transporte que conecta tres grandes regiones a través del mar.

Gran puesto de control y larga carretera en el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao.
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