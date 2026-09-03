Un puente de 724 000 dólares estuvo a punto de colapsar durante su inauguración

En Indonesia, la ceremonia de inauguración de un nuevo puente colgante estuvo a punto de terminar en un incidente inesperado.

El suceso ocurrió en el pueblo de Margachinta, en el distrito de Pangandaran. Mientras el puente colgante «Pongpet», cuya construcción costó aproximadamente 724 000 dólares se inauguraba oficialmente, se observó una situación peligrosa.

A la ceremonia asistieron representantes de las autoridades locales, militares y otros invitados. Decenas de personas subieron al mismo tiempo al puente, que tiene unos 60 metros de largo.

En ese momento, el cable de soporte del puente se soltó de su anclaje, provocando que la estructura se inclinara bruscamente hacia un lado. El incidente inesperado causó pánico entre los presentes.

La gente intentó bajar de inmediato. Durante el apuro, varias personas cayeron y sufrieron heridas leves.

Se informó que la estructura de soporte principal del puente no sufrió daños, por lo que la obra no colapsó por completo.

El hecho de que un puente tan costoso terminara en tal estado antes de ser entregado para su uso ha generado gran interés en las redes sociales.