Binance podría perder su licencia de operación en la Unión Europea

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Binance podría perder su licencia de operación en la Unión Europea

Ha surgido una noticia inesperada que está provocando graves preocupaciones y grandes debates en el mundo del mercado cripto y los activos digitales. Binance, el exchange de criptomonedas más grande y popular a nivel global, se enfrenta al riesgo de perder totalmente el derecho de prestar servicios oficiales a sus millones de clientes en el territorio de la Unión Europea a partir de julio de este año. Según un comunicado de la agencia de noticias Reuters, basado en fuentes fiables muy bien informadas de la situación, se espera que la solicitud oficial presentada por el gigante cripto para obtener la licencia de operación correspondiente sea rechazada por los reguladores europeos.

Reglas MiCA: nuevos órdenes en el mercado digital europeo

De acuerdo con los nuevos y estrictos requisitos legislativos de la Unión Europea introducidos para regular la circulación de criptoactivos en el espacio económico del Viejo Continente, todas las empresas de criptomonedas deben, antes de finales de junio de este año, para continuar legalmente sus actividades en Europa, MiCA (Markets in Crypto-Assets) obtener una licencia especial y sumamente importante llamada así. Para asegurar el cumplimiento de este requisito, Binance presentó sus documentos ante el regulador estatal de supervisión del mercado de Grecia. Sin embargo, fuentes de Reuters indican que las autoridades de Atenas podrían rechazar dicha solicitud. Curiosamente, la agencia no ha precisado cuáles son las razones reales de tal decisión negativa ni ha revelado detalles.

A través de la siguiente tabla de análisis económico y del mercado cripto, puede conocer de cerca la situación actual en torno a Binance y las posturas oficiales de las partes:

Nueva legislación reguladora

Plazo para obtener la licencia

Órgano estatal donde se presentó la solicitud

Información interna de la agencia Reuters

Postura oficial del órgano de control y del exchange Binance

🇪🇺 MiCA


(Nuevo reglamento de la Unión Europea sobre criptoactivos)

Hasta finales de junio


(Plazo estrictamente establecido)

Comisión del Mercado de Capitales de Grecia


(Regulador oficial de Atenas)

La licencia para prestar servicios a clientes en la UE podría ser rechazada a partir de julio

Comisión de Grecia: No quiso hacer comentarios.


Dirección de Binance: Declaró que la solicitud cumple con los requisitos y que no se ha recibido una respuesta oficial de rechazo.

Contradicciones de las partes: ¿quién dice la verdad?

Sobre esta controvertida situación, la Comisión del Mercado de Capitales de Grecia se ha negado estrictamente hasta ahora a dar cualquier comentario oficial o postura estructural a los medios de comunicación. Esto intensifica aún más las sospechas en los pasillos.

Por su parte, la dirección de la plataforma Binance manifestó rápidamente su posición ante estas preocupantes noticias. Los representantes del exchange enfatizaron firmemente que, según la información interna disponible para la empresa, el gobierno griego ya ha concluido con éxito el proceso de revisión de la solicitud. Asimismo, se determinó que los documentos cumplen plenamente con todos los requisitos y condiciones para obtener la licencia MiCA. «No hemos recibido ninguna notificación o declaración oficial de Grecia que indique lo contrario», afirma la empresa. Esto demuestra que las grandes luchas legales en la industria cripto podrían continuar hasta el otoño.

Opinión de los analistas cripto:

El mercado europeo es considerado una de las regiones más estratégicas y rentables para este exchange. Si los problemas en torno a la licencia MiCA se vuelven realidad y Binance se ve obligada a abandonar Europa, esto podría ser un golpe serio para el precio de las monedas digitales y la actividad general de los traders. Sin embargo, Binance parece estar totalmente preparada para defender su estatus legal.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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