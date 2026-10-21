La historia de una mujer cuyo rostro cambió drásticamente durante el embarazo sorprendió a todos

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La historia de una mujer cuyo rostro cambió drásticamente durante el embarazo sorprendió a todos

Farah Fayzal, una malasia de 28 años, contó los cambios drásticos que sufrió su piel durante el embarazo. Su rostro se llenó de arrugas, inflamación severa y erupciones purulentas. El apoyo de su esposo fue de gran ayuda durante este difícil periodo.

Los cambios en la piel también causaron angustia psicológica

Farah, gerente de marketing en Malasia, publicó a finales de junio una foto que mostraba su apariencia durante el embarazo. En su rostro se observaban arrugas profundas, hinchazón en la nariz y orejas, y numerosas erupciones.

La mujer explicó que los productos de cuidado de la piel que usó durante años dejaron de funcionar. En las últimas etapas del embarazo, su condición empeoró; cada mañana aparecían nuevas erupciones y su piel estaba irritada e inflamada.

Estos cambios afectaron profundamente a Farah a nivel psicológico. El 1 de agosto escribió en sus redes sociales:

«Pasé por nueve meses difíciles y lloré mucho por los cambios en mi rostro. Ahora soy madre. El proceso de recuperación aún continúa».

Farah destacó que su esposo fue fundamental para ayudarla a superar sus miedos y mantener su estabilidad emocional.

Una joven con boina parada frente a una pared cubierta con varias fotos.

«Mi esposo es mi refugio. Él me calma y siempre me recuerda que soy hermosa, fuerte y digna de amor», afirmó.

Tras el nacimiento de su hijo, la condición de Farah mejoró notablemente. Las fotos publicadas recientemente muestran que la inflamación y las erupciones han disminuido considerablemente. La mujer espera que su piel se recupere por completo.

Sin embargo, su historia generó diversas reacciones en las redes sociales. Mientras miles de usuarios la apoyaron, otros la criticaron por exponer su vida privada. Algunos incluso afirmaron que las fotos estaban retocadas con Photoshop.

Tras los comentarios negativos, Farah decidió no compartir más detalles sobre su salud. Señaló que su objetivo era crear conciencia sobre los cambios que el cuerpo, la piel y las emociones de las mujeres pueden experimentar durante el embarazo.

«No le debo explicaciones a nadie. Pero cuando la gente no entiende cómo las hormonas del embarazo afectan el cuerpo femenino, eso también afecta mi salud mental», escribió.

Anteriormente, se informó sobre el caso de Li Wei, una mujer china cuya apariencia cambió drásticamente durante el embarazo. Estos casos demuestran que los cambios durante la gestación pueden afectar a las mujeres tanto física como psicológicamente.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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