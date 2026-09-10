Un videobloguero de 22 años fue atacado en la calle: envió un mensaje a sus fans

El famoso YouTuber británico TommyInnit, cuyo nombre real es Tom Simons, contó que fue atacado en la calle. La estrella de Minecraft, de 22 años, pidió a sus fans que no le den un puñetazo en la cara si lo ven.

El bloguero abordó el tema de forma inusual en un video dirigido a sus millones de suscriptores. Según sus palabras, el día anterior un desconocido lo golpeó en la cara. Sin embargo, no reveló dónde ni por qué ocurrió el incidente, según informó el medio Need To Know.

En el video, se observan marcas similares a enrojecimientos alrededor del ojo izquierdo de TommyInnit. Él dijo:

« Hola a todos, solo quiero hacer un pequeño anuncio. Si me ven en público, por favor, no me den un puñetazo en la cara. Alguien me golpeó en la cara ayer. Un irlandés borracho. No me gustó. Si pudieran no hacer eso, estaría muy agradecido. Gracias ».

El inusual mensaje acumuló cientos de miles de visitas poco después de ser publicado en Instagram. Sin embargo, los seguidores del bloguero vieron un toque de humor incluso en su seria petición y reaccionaron de diversas maneras.

Tommy no mencionó si la persona que lo atacó lo reconoció o no, ni si el incidente fue denunciado a la policía.

El creador de contenido ya había hablado anteriormente sobre situaciones incómodas con el público. En junio, Tommy y su colega, el YouTuber Jack Manifold , contaron en el podcast « Shut Up I'm Talking » que fueron molestados por fans en un parque.

Nacido en Nottingham, Tommy alcanzó la fama a través de videos y transmisiones en vivo de Minecraft. Actualmente, su canal principal de YouTube cuenta con más de 15 millones de suscriptores .

El último mensaje del bloguero ha vuelto a generar debate en las redes sociales.