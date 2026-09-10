Un videobloguero de 22 años fue atacado en la calle: envió un mensaje a sus fans

·10·Mundo
Un videobloguero de 22 años fue atacado en la calle: envió un mensaje a sus fans

El famoso YouTuber británico TommyInnit, cuyo nombre real es Tom Simons, contó que fue atacado en la calle. La estrella de Minecraft, de 22 años, pidió a sus fans que no le den un puñetazo en la cara si lo ven.

El bloguero abordó el tema de forma inusual en un video dirigido a sus millones de suscriptores. Según sus palabras, el día anterior un desconocido lo golpeó en la cara. Sin embargo, no reveló dónde ni por qué ocurrió el incidente, según informó el medio Need To Know.

En el video, se observan marcas similares a enrojecimientos alrededor del ojo izquierdo de TommyInnit. Él dijo:

« Hola a todos, solo quiero hacer un pequeño anuncio. Si me ven en público, por favor, no me den un puñetazo en la cara. Alguien me golpeó en la cara ayer. Un irlandés borracho. No me gustó. Si pudieran no hacer eso, estaría muy agradecido. Gracias ».

El inusual mensaje acumuló cientos de miles de visitas poco después de ser publicado en Instagram. Sin embargo, los seguidores del bloguero vieron un toque de humor incluso en su seria petición y reaccionaron de diversas maneras.

Tommy no mencionó si la persona que lo atacó lo reconoció o no, ni si el incidente fue denunciado a la policía.

El creador de contenido ya había hablado anteriormente sobre situaciones incómodas con el público. En junio, Tommy y su colega, el YouTuber Jack Manifold , contaron en el podcast « Shut Up I'm Talking » que fueron molestados por fans en un parque.

Nacido en Nottingham, Tommy alcanzó la fama a través de videos y transmisiones en vivo de Minecraft. Actualmente, su canal principal de YouTube cuenta con más de 15 millones de suscriptores .

El último mensaje del bloguero ha vuelto a generar debate en las redes sociales.

TommyInnitYouTuberMinecraftAtaqueRedes SocialesTom SimonsContenido de YouTube
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una bloguera de mukbang de 24 años fallece tras su último vídeoUna bloguera de mukbang de 24 años fallece tras su último vídeoHoy, 12:16«No quería tu concierto, te quería a ti» — Meghan Markle, profundamente ofendida por Beyoncé«No quería tu concierto, te quería a ti» — Meghan Markle, profundamente ofendida por BeyoncéHoy, 10:46El avión de Zelenski amenazado por un dronEl avión de Zelenski amenazado por un dronHoy, 10:42Trump revela los detalles de una hora de diálogo con el líder rusoTrump revela los detalles de una hora de diálogo con el líder rusoHoy, 10:25Identificado en China un nuevo virus peligroso transmitido por garrapatasIdentificado en China un nuevo virus peligroso transmitido por garrapatasHoy, 10:21Una cabeza de cocodrilo hallada en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de TurínUna cabeza de cocodrilo hallada en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de TurínHoy, 10:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales