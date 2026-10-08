Se establece récord de carrera de 100 metros en tacones

·37·Mundo
Se establece récord de carrera de 100 metros en tacones

Correr en tacones altos ya es difícil, pero recorrer 100 metros a una velocidad récord es difícil de imaginar. Sin embargo, Majken Sichlau lo ha logrado. Su inusual carrera ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales.

Un video que muestra a una joven corriendo 100 metros en tacones altos se ha vuelto viral en las redes sociales, despertando el interés de los usuarios.

Según la información, el récord de los 100 metros en tacones altos pertenece a Majken Sichlau. Ella recorrió esta distancia en 13,557 segundos.

El video muestra a la mujer corriendo a alta velocidad en una distancia corta con tacones altos. Su inusual estilo de carrera ha dejado asombrados a muchos espectadores.

Majken Sichlau100 metros en taconesRécord mundialVideo viralRedes sociales
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«El joven que gira el cuello 180 grados»: la verdad detrás del video viral (video)«El joven que gira el cuello 180 grados»: la verdad detrás del video viral (video)19 septiembre 12:45Cristiano Ronaldo bajo críticas tras empujar a un fan que quería tomarse una fotoCristiano Ronaldo bajo críticas tras empujar a un fan que quería tomarse una foto24 septiembre 14:59El secreto de longevidad de una mujer de 100 años: ¿un hot dog y una Coca-Cola Light al día?El secreto de longevidad de una mujer de 100 años: ¿un hot dog y una Coca-Cola Light al día?14 septiembre 03:48Un videobloguero de 22 años fue atacado en la calle: envió un mensaje a sus fansUn videobloguero de 22 años fue atacado en la calle: envió un mensaje a sus fans10 septiembre 12:34Una bloguera de mukbang de 24 años fallece tras su último vídeoUna bloguera de mukbang de 24 años fallece tras su último vídeo10 septiembre 12:16Un truco insólito: ¿Cómo consiguió un atleta brasileño el dinero de 11 patrocinadores a la vez?Un truco insólito: ¿Cómo consiguió un atleta brasileño el dinero de 11 patrocinadores a la vez?10 septiembre 09:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?