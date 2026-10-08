Se establece récord de carrera de 100 metros en tacones

Correr en tacones altos ya es difícil, pero recorrer 100 metros a una velocidad récord es difícil de imaginar. Sin embargo, Majken Sichlau lo ha logrado. Su inusual carrera ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales.

Un video que muestra a una joven corriendo 100 metros en tacones altos se ha vuelto viral en las redes sociales, despertando el interés de los usuarios.

Según la información, el récord de los 100 metros en tacones altos pertenece a Majken Sichlau. Ella recorrió esta distancia en 13,557 segundos.

El video muestra a la mujer corriendo a alta velocidad en una distancia corta con tacones altos. Su inusual estilo de carrera ha dejado asombrados a muchos espectadores.