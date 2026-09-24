Cristiano Ronaldo bajo críticas tras empujar a un fan que quería tomarse una foto

En las redes sociales, Cristiano Ronaldoha sido objeto de debate tras la difusión de un video con uno de sus seguidores. En las imágenes se observa al fan acercándose a Ronaldo para una foto, momento en el que el futbolista lo empuja.

En el clip, el seguidor se aproxima al jugador para intentar tomarse una foto. Acto seguido, se ve a Ronaldo apartándolo.

La situación ha generado diversas reacciones en las redes sociales.

En los comentarios, algunos usuarios han criticado duramente la acción de Ronaldo. Otros señalan que el contexto completo de la situación es desconocido.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre cuándo y dónde ocurrió el incidente, ni sobre los motivos por los que el jugador apartó al fan.