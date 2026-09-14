El secreto de longevidad de una mujer de 100 años: ¿un hot dog y una Coca-Cola Light al día?

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El secreto de longevidad de una mujer de 100 años: ¿un hot dog y una Coca-Cola Light al día?

Frida, una centenaria del sur de California,se ha convertido en una verdadera estrella de las redes sociales gracias a su inusual hábito alimenticio. Cada noche cena lo mismo: un hot dog con mostaza y cebolla picada, acompañado de una Coca-Cola Light. Así lo informó Unian.

Su hija, Queen, cuida de ella y publicó un video con motivo del centenario de su madre. El clip acumuló rápidamente millones de visitas y los usuarios de las redes sociales se encariñaron con esta alegre mujer.

Frida ama tanto su cena favorita que incluso ha compuesto su propia canción al respecto.

«Estoy en el séptimo cielo porque tengo mi hot dog y mi Coca-Cola Light. ¿Qué puede ser mejor que un hot dog y una Coca-Cola Light? Estoy en el séptimo cielo cada día de mi vida», canta la mujer de 100 años en el video.

Las imágenes de Frida sosteniendo su hot dog y su lata de refresco, mientras canta alegremente sobre su cena, cautivaron a los internautas. Algunos incluso bromearon sugiriendo que este plato es su «fuente de la juventud» personal.

Su hija comenta que los videos que graba con su madre y que se vuelven virales se han convertido en una forma única de pasar tiempo juntas.

«Quiero decir que esta ha sido la experiencia más poderosa para acercarnos más. Nos queremos muchísimo», dice Queen.

La familia comparte otros momentos de la vida de Frida: artículos de periódicos antiguos, documentos familiares y videos que muestran sus comidas favoritas.

En uno de los videos, la mujer bromea con una caja de Coca-Cola Light en la mano, diciendo que planea beberla «hasta explotar».

En los comentarios, los usuarios apoyaron a Frida y elogiaron su actitud ante la vida. La gente la llamó una persona maravillosa y se mostró impresionada por su capacidad para disfrutar de las cosas sencillas. Algunos incluso bromearon diciendo que ahora quieren imitar su hábito diario.

Cuando le preguntaron a Frida cuál es el secreto de la longevidad para quienes desean llegar a los 100 años, ella dio una respuesta muy sencilla:

«Sigan respirando».

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