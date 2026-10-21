Una mujer rusa vendió su «alma» por muñecos Labubu

Una mujer rusa de 26 años aceptó vender su «alma» por 100 000 rublos, unos 1 180 dólares. Usó el dinero para comprar una colección de muñecos Labubu y una entrada para un concierto. Esta inusual experiencia generó un intenso debate en las redes sociales.

Una oferta inusual que comenzó como una broma

El incidente comenzó con un anuncio en la red social Telegram en Rusia, publicado por un especialista en marketing que se hace llamar Dmitry. Informó que pagaría 100 000 rublos a quien aceptara vender su alma. Para formalizar la oferta, exigió que el contrato fuera firmado con la sangre del vendedor.

Dmitry ideó esta extraña propuesta como una broma y un experimento social, sin esperar que alguien lo tomara en serio. Sin embargo, inesperadamente, una mujer de 26 años respondió al anuncio, expresando su disposición a participar en el acuerdo.

Dmitry cumplió su promesa. Publicó el documento de pago de la «venta del alma» y una foto de la mujer sosteniendo el contrato firmado con sangre. En la imagen, los datos personales de la mujer fueron ocultados para proteger su identidad.

«Acabo de comprar mi primera alma»

«Una joven llamada Karina respondió a mi oferta, aceptó el trato, firmó el documento y lo validó con su sangre. Acabo de comprar mi primera alma. ¡Me siento como Davy Jones en este momento!» escribió el hombre ruso.

Davy Jones es uno de los personajes famosos de las películas de «Piratas del Caribe».

En realidad, no se sabe qué planea hacer Dmitry con el «alma» que afirma haber comprado. Su objetivo principal era realizar un experimento social a través de este extraño acuerdo.

Karina, en un comentario al famoso canal de Telegram ruso Mash, dijo que no le preocupaba demasiado el destino de su «alma» ni lo que su nuevo dueño pudiera hacer con ella.

El dinero se gastó en muñecos Labubu y un concierto

Karina no guardó mucho tiempo los 100 000 rublos. Compró una colección de los famosos muñecos Labubu y una entrada para el concierto de la cantante folclórica rusa Nadezhda Kadysheva.

De esta manera, el experimento del especialista en marketing, iniciado como una broma, se convirtió en una oportunidad de compras para la mujer.

La Iglesia Ortodoxa reaccionó duramente ante el suceso

Aunque Karina dijo ser indiferente al destino de su «alma», la Iglesia Ortodoxa Rusa reaccionó seriamente ante este evento.

Tras la difusión masiva de la noticia sobre la «venta de almas» en Internet, la Iglesia reaccionó a través de sus canales oficiales, enfatizando que la mujer realmente «vendió su alma y así eligió el mal».

Representantes de la Iglesia señalaron que tal decisión puede conducir a la decadencia moral y personal, enfermedades, sufrimiento e incluso la muerte.

El incidente demostró que un experimento iniciado como una broma en Internet puede provocar serios debates desde diversos puntos de vista sociales y religiosos.