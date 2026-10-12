El Papa León XIV es hospitalizado para una operación

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El Papa León XIV es hospitalizado para una operación

El jefe de la Iglesia católica romana El Papa León XIV será ingresado el 13 de octubre en la clínica Agostino Gemelli de Roma para una cirugía programada con el fin de extirpar un nódulo pulmonar. Según el servicio de prensa de la Santa Sede, el pontífice comenzará su tratamiento bajo supervisión médica en los próximos días.

Elegido en mayo de 2025, el pontífice de 71 años informó abiertamente a los fieles sobre su estado de salud durante su ángelus dominical, asegurando que la situación está bajo control total.

Diagnóstico precoz y una semana de recuperación

Los representantes del Vaticano y el propio Papa revelaron los detalles del procedimiento médico:

  • Un pequeño nódulo aislado: El Papa León XIV destacó que el pequeño nódulo en el tejido pulmonar fue detectado en una etapa temprana, que está bien delimitado y que no se ha propagado;

  • Periodo de rehabilitación: Tras la cirugía, se espera que el periodo de recuperación en el hospital dure aproximadamente una semana;

  • Agenda sin cambios: A pesar de la hospitalización programada para el 13 de octubre, todos los encuentros y audiencias del pontífice previstos para el lunes se llevaron a cabo según el calendario establecido;

  • El hospital tradicional de los papas: La clínica «Gemelli» ha sido el centro médico de referencia para los líderes del Vaticano; Juan Pablo II y el Papa Francisco también fueron tratados allí.

Paralelismos históricos: Operación secreta y renuncia de Benedicto XVI

Ante la enfermedad de León XIV, los médicos italianos recordaron casos polémicos relacionados con la salud de sus predecesores. En particular, el cirujano Luigi Chiariello, quien operó a Benedicto XVI, Adnkronos reveló información importante en una entrevista con la agencia:

  • La misteriosa operación de 2012: La implantación de un marcapasos al pontífice alemán en 2012 se mantuvo en estricto secreto y se realizó en una clínica privada, ya que Benedicto XVI no quería ir al «Gemelli»;

  • Seis meses antes de la renuncia: Esta cirugía clandestina ocurrió exactamente seis meses antes de que Benedicto XVI renunciara al trono pontificio, un hecho inédito en la historia de la Iglesia católica en varios siglos;

  • El factor salud: En aquel entonces, el debilitamiento de su condición física fue señalado como la razón oficial de la renuncia voluntaria del Papa alemán.

A diferencia de Benedicto XVI, León XIV prefirió no ocultar su diagnóstico al público, y los médicos califican la próxima operación como una intervención planificada y de carácter local.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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