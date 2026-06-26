La historia de una madre que dio su vida por su hija conmueve a muchos

La historia de una madre que se sacrificó para salvar la vida de su hija durante los fuertes terremotos en Venezuela ha conmocionado a todo el país. Así lo informaron los medios locales y el futbolista Héctor Bello.

En un emotivo mensaje en las redes sociales, el futbolista reveló que Andrea, identificada por la prensa local como su esposa, dio su vida para salvar a su pequeña hija durante dos fuertes sismos.

«Amada mía, le contaré a nuestra hija cómo la salvaste, cómo sacrificaste tu propia vida por la suya. Fuiste una madre valiente que no la abandonó hasta tu último aliento», escribió Héctor Bello.

Actualmente, los rescatistas continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Según los últimos datos, a consecuencia de los dos fuertes terremotos ocurridos cerca de Caracas, al menos 589 personas fallecieron, 2 980 personas resultaron heridas. El número de desaparecidos sigue siendo elevado.

Bello informó en un mensaje posterior que su hija y su tía se encuentran hospitalizadas y que su estado es bueno.

«Mi hija y su tía están bien. No saldrán del hospital hoy. Gracias a todos los que me apoyan en estos días difíciles», escribió.

El futbolista dejó palabras desgarradoras en otro mensaje.

«¿Cómo le explicaré a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya? ¿Cómo explicaré que no estuve a su lado para protegerla en ese momento? Dame fuerzas», dijo.

La prensa deportiva local también confirmó el fallecimiento de Andrea, informando que la madre murió debido al colapso del edificio donde vivían, pero que su pequeña hija sobrevivió.

Ciudadanos de otros países también fallecieron en la tragedia. Específicamente, se confirmó la muerte de cuatro españoles, un portugués y dos brasileños. Según España, otros 106 ciudadanos se consideran desaparecidos.

Las labores de búsqueda y rescate aún continúan.