Una familia moscovita da la bienvenida a su 15.º hijo

Una familia moscovita vivió un acontecimiento feliz: a los 41 años, Nadejda Rogova se convirtió en madre por 15.ª vez. Según informan los medios rusos, el nuevo miembro de la familia es una niña.

Los padres llamaron a la recién nacida Vera, que significa «confianza». Así, en esta familia numerosa y unida ya crecen 10 niñas y 5 niños .

Criar a 15 hijos, darles suficiente cariño y lograr que cada uno sienta la atención de sus padres no es fácil. Aun así, Nadejda Rogova destaca que el principal secreto del amor y la armonía en una familia numerosa es apoyarse mutuamente.

La madre de familia numerosa respondió así a la pregunta de cómo puede caber tanto amor en el hogar:

«Dios da los hijos y ellos llegan al mundo; con cada bebé, Dios también nos concede más fuerza y amor. Creo que lo más importante es tomarse las cosas con sencillez, amarse y ayudarse mutuamente. Así, todo sale bien».

Según Rogova, lo más importante en una familia numerosa es crear entre los hijos un ambiente de cariño, respeto mutuo y ayuda. El nacimiento del nuevo bebé se ha convertido para la familia en otra gran fuente de alegría y amor.