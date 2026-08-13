Una familia moscovita da la bienvenida a su 15.º hijo

·15·Mundo
Una familia moscovita da la bienvenida a su 15.º hijo

Una familia moscovita vivió un acontecimiento feliz: a los 41 años, Nadejda Rogova se convirtió en madre por 15.ª vez. Según informan los medios rusos, el nuevo miembro de la familia es una niña.

Los padres llamaron a la recién nacida Vera, que significa «confianza». Así, en esta familia numerosa y unida ya crecen 10 niñas y 5 niños .

Criar a 15 hijos, darles suficiente cariño y lograr que cada uno sienta la atención de sus padres no es fácil. Aun así, Nadejda Rogova destaca que el principal secreto del amor y la armonía en una familia numerosa es apoyarse mutuamente.

La madre de familia numerosa respondió así a la pregunta de cómo puede caber tanto amor en el hogar:

«Dios da los hijos y ellos llegan al mundo; con cada bebé, Dios también nos concede más fuerza y amor. Creo que lo más importante es tomarse las cosas con sencillez, amarse y ayudarse mutuamente. Así, todo sale bien».

Según Rogova, lo más importante en una familia numerosa es crear entre los hijos un ambiente de cariño, respeto mutuo y ayuda. El nacimiento del nuevo bebé se ha convertido para la familia en otra gran fuente de alegría y amor.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dos amigas desde hace 40 años descubren por el ADN que son hermanas biológicasDos amigas desde hace 40 años descubren por el ADN que son hermanas biológicasHoy, 17:40Extirpan de la pierna de un bebé de 8 días un tumor del tamaño de una manzanaExtirpan de la pierna de un bebé de 8 días un tumor del tamaño de una manzanaHoy, 17:32Científicos detectan un misterioso agujero negro parecido a una estrellaCientíficos detectan un misterioso agujero negro parecido a una estrellaHoy, 17:17Putin detiene su convoy y charla con los habitantes de Novosibirsk (vídeo)Putin detiene su convoy y charla con los habitantes de Novosibirsk (vídeo)Hoy, 17:04Un cirujano chino realiza una operación a 5.000 kilómetros de distancia (video)Un cirujano chino realiza una operación a 5.000 kilómetros de distancia (video)Hoy, 16:44En Londres existió un metro especial que transportaba cartas, no pasajerosEn Londres existió un metro especial que transportaba cartas, no pasajerosHoy, 16:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones