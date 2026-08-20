El presidente de la Unión de Cineastas de Rusia, reconocido director y artista del pueblo de la RSFSR Nikita Mijalkov, realizó una controvertida declaración sobre los valores religiosos y culturales contemporáneos. Según el cineasta, el islam y el budismo, que conservan los valores morales tradicionales, están hoy mucho más cerca de los cristianos ortodoxos que los católicos que aprueban los matrimonios homosexuales.

« Una traición a Cristo y al Evangelio »: la postura contundente de Mijalkov

RIA Novosti Según la agencia, el director criticó duramente los cambios liberales en las Iglesias occidentales:

« Hoy, la ortodoxia, el cristianismo ortodoxo, está mucho más cerca del budismo y del islam que de los católicos que, en sus Iglesias, han permitido bendecir los matrimonios homosexuales, traicionando así a Cristo y al Evangelio. », — afirmó Nikita Mijalkov.

Aspectos principales de la declaración de Nikita Mijalkov

Ámbito Contenido de la declaración y postura Postura de las religiones tradicionales El islam y el budismo son considerados cercanos a la ortodoxia por sus valores familiares tradicionales Crítica a la Iglesia católica La aprobación de los matrimonios homosexuales se considera contraria a las enseñanzas religiosas y una traición La cuestión de la memoria histórica El hallazgo de los restos de Dmitri Donskói y el respeto a las figuras históricas se califican como una закономерность histórica Paralelos políticos Se comparan las actitudes hacia los héroes históricos de Rusia y Ucrania

La cuestión de Dmitri Donskói y la memoria histórica

Además, Nikita Mijalkov abordó la cuestión del hallazgo y la identificación de los restos del gran príncipe Dmitri Donskói, calificándolo no de casualidad, sino de закономерность histórica importante:

« Las circunstancias relacionadas con el hallazgo de los restos de santos, especialmente de figuras como Dmitri Donskói, son muy significativas. En nuestro país se encuentran y honran los restos de los héroes, mientras que en Ucrania se promueven valores completamente distintos. No hay que buscar una casualidad aquí: es una закономерность perfecta. »

En su opinión, ¿qué importancia tiene la unidad entre distintas confesiones —en particular, el islam y la ortodoxia— para defender los valores familiares y morales tradicionales?

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