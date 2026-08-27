Un estadounidense establece un récord al coleccionar 1262 latas de Pringles

·7·Mundo
Un estadounidense establece un récord al coleccionar 1262 latas de Pringles

Hay quien compra patatas fritas, las come y tira el envase. El estadounidense Sonny Molina hace lo contrario: colecciona estas latas para crear una colección inusual.

El coleccionista estadounidense ha reunido 1262 latas de Pringles diferentes estableciendo un récord mundial. Su logro fue registrado oficialmente el 9 de abril de 2025.

Numerosas latas de Pringles de diversos tipos alineadas en un estante de tienda.

La colección de Sonny no consiste solo en latas comunes. Incluye envases vendidos en varios países, con diseños y sabores distintos, cada uno vinculado a productos lanzados en diferentes regiones y años.

La lata más valiosa le recuerda a su madre

Para Sonny Molina, una de las piezas más valiosas es una vieja lata amarilla de Pringles de los años 80. Según cuenta, le recuerda las Pringles que su madre le compraba de niño. Por ello, este objeto no es solo una colección, sino un recuerdo preciado de su infancia.

Un hombre con ropa colorida de pie junto a muchos fingerboards dispuestos sobre una mesa.

Sin embargo, las Pringles no son el único interés de Sonny. Posee varios récords mundiales por coleccionar objetos inusuales. En su casa guarda monopatines en miniatura, marionetas de dedo, sobres de sal y pimienta, y otras colecciones curiosas.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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