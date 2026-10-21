Médicos descubren cientos de hilos de oro en la rodilla de una mujer

En Corea del Sur, los médicos descubrieron cientos de diminutos hilos de oro puro en las piernas de una mujer de 65 años que recibía tratamiento para la artrosis de rodilla. Resultó que la paciente había recurrido a un método de medicina alternativa, la acupuntura con hilos de oro, para aliviar el dolor. Sin embargo, en lugar de mejorar su estado, este método agravó sus sufrimientos.

Los analgésicos no ayudaron

La paciente, cuya identidad no fue revelada, sufría desde hacía mucho tiempo de dolores intensos y rigidez articular debido a la artrosis. Los médicos le habían recetado analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos e incluso inyecciones de esteroides directamente en la articulación de la rodilla.

Sin embargo, ninguno de estos tratamientos le permitió vivir sin dolor o con normalidad. Además, los medicamentos provocaron efectos secundarios, incluyendo fuertes dolores abdominales.

Fue entonces cuando decidió probar métodos de medicina alternativa. El tratamiento elegido fue la acupuntura con hilos de oro, una práctica controvertida en el ámbito médico.

Los hilos de oro intensificaron el dolor

Al principio, la mujer recibía una sesión de acupuntura a la semana. Durante el proceso, se insertaban diminutos hilos de oro en los tejidos que rodean la rodilla.

Sin embargo, tras el tratamiento, sus dolores relacionados con la artrosis empeoraron en lugar de disminuir. A pesar de ello, la paciente aumentó la frecuencia de sus visitas al profesional a varias veces por semana.

Finalmente, el dolor en sus rodillas se volvió tan intenso que tuvo que acudir al hospital.

La radiografía reveló una escena inesperada

En el hospital, la radiografía permitió a los médicos observar varios cambios. En particular, la parte interna de la tibia estaba engrosada y endurecida, y habían aparecido excrecencias óseas en la articulación de la rodilla, signos característicos de la artrosis.

Sin embargo, el resultado más sorprendente del examen fue el descubrimiento de cientos de diminutos hilos de oro alojados en los tejidos que rodean la rodilla.

Los médicos subrayan que la eficacia de la acupuntura con hilos de oro no está científicamente probada. Por el contrario, este procedimiento puede conllevar diversos riesgos.

Estos diminutos hilos pueden provocar la formación de quistes, desplazarse a otras zonas y dañar los tejidos circundantes. Además, pueden obstaculizar exámenes importantes como la resonancia magnética (RM), ya que el desplazamiento del metal puede dañar los vasos sanguíneos.

Los expertos advierten contra los tratamientos no probados

La acupuntura con hilos de oro ya ha sido reportada anteriormente. Se utiliza desde hace muchos años en algunos países asiáticos para aliviar diversos dolores, despertando un interés particular entre las personas mayores.

Los defensores de este tratamiento creen que la inserción de hilos de oro estériles crea un efecto continuo en las estructuras internas del cuerpo para aliviar el dolor. Sin embargo, no existen pruebas científicas fiables que confirmen estas afirmaciones.

Por el contrario, depositar esperanzas en tales tratamientos puede retrasar el acceso a una atención médica eficaz, agravando así los síntomas y provocando problemas de salud adicionales.

Los expertos subrayan la importancia de basarse en pruebas científicas para elegir un tratamiento y de consultar a un médico, especialmente en caso de enfermedades crónicas y dolores intensos.