La división geopolítica y energética en la región del Cáucaso Sur ha llegado a su punto más crítico e irreversible. Armenia ha declarado oficialmente que está totalmente dispuesta a renunciar al gas ruso barato para preservar sus intereses nacionales y su soberanía estatal. El secretario del Consejo de Seguridad de Armenia (y presidente del Parlamento) Alen Simonyan Verelq anunció la firme posición de Ereván al respecto en una declaración concedida a la publicación.

Destacó que, aunque el gobierno aún no ha recibido una señal directa de Moscú sobre posibles restricciones, está preparado para cualquier desarrollo de los acontecimientos, incluida la búsqueda de rutas alternativas de suministro de gas. Anteriormente, las autoridades rusas habían recordado abiertamente que si Armenia abandonaba la Unión Económica Euroasiática (UEE) para mirar hacia la Unión Europea (UE), la tarifa preferencial de 177,5 dólares por 1000 metros cúbicos sería cancelada y el precio del gas aumentaría de 2 a 3 veces hasta alcanzar el precio de mercado.

En respuesta a esta presión, Simonyan replicó con dureza: « ¡El precio del gas no solo se mide en divisas, sino también en coste político! Como ha subrayado nuestro Primer Ministro, ya nunca dependeremos de un solo gasoducto, de una sola «aguja», de un solo capricho y de un solo «botón» de presión, ¡y no lo permitiremos!». Al mismo tiempo, los analistas Donald Trump recuerdan que incluso después del acuerdo de paz firmado bajo su presión, no ha habido ningún avance positivo para Ereván: Bakú exige cambios en la Constitución, la delimitación de fronteras no se ha completado y la cuestión de los refugiados y prisioneros sigue pendiente.

¿Cómo soportará Armenia precios de mercado 2 o 3 veces más altos, qué tránsitos alternativos existen al gas ruso y este demarche romperá por completo las relaciones entre Ereván y Moscú?

«El fin de un gasoducto, la amenaza de los 177,5 dólares y el precio de mercado»: 5 puntos clave de la declaración de Alen Simonyan

Hechos y conclusiones más importantes de la contundente posición del Consejo de Seguridad armenio:

«La soberanía por encima del gas barato»: Ereván ha rechazado categóricamente hacer concesiones a Moscú en su política exterior e independencia a cambio de descuentos energéticos;

«La dependencia de un solo botón ha terminado»: Los líderes armenios tienen la intención de salir completamente del monopolio del gas y de las palancas de chantaje político;

Riesgo de aumento de precios de 2 a 3 veces: Debido a la salida de la UEE y la integración con la UE, el gas ruso podría pasar de 177,5 dólares por 1000 m³ a precios de mercado;

Rutas de tránsito alternativas: Ereván ha expresado su disposición a negociar la importación de combustible desde otros países y la creación de nuevos corredores de tránsito;

Presión tras el acuerdo de Trump: A pesar de la firma de un acuerdo de paz bajo mediación estadounidense, la presión de Bakú y los problemas territoriales siguen sin resolverse.

Confrontación energética: comparación de las palancas de presión de Rusia y la nueva estrategia de Armenia

Análisis del nuevo equilibrio de fuerzas geopolíticas y económicas en el Cáucaso Sur:

Indicadores y criterios Posición tradicional de Moscú (palanca de la UEE) Nueva posición estratégica de Ereván (Alen Simonyan) Precio del gas y condiciones 177,5 $ por 1000 m³ (ventaja en el marco de la UEE) «No pagaremos el precio político»: preparación para precios de mercado Requisitos de integración Permanecer plenamente dentro de la UEE y la OTSC Camino hacia la Unión Europea (UE) y política exterior independiente Dependencia energética Un solo gasoducto monopolístico («Gazprom Armenia») Salida completa del torbellino del «gasoducto único y el botón único» Fuentes alternativas Considerado sin alternativas Dirección iraní, gas licuado y nuevos tránsitos Paz y seguridad Papel de las garantías y bases militares rusas Defensa multivectorial ante los problemas del acuerdo de Trump

Experiencia geopolítica y energética: ¿puede Armenia vivir sin gas ruso?

Conclusiones de expertos en el Cáucaso Sur, analistas internacionales de energía y economistas:

Riesgo de «choque económico»: El mercado interno, la industria y el sistema de calefacción de Armenia se han adaptado durante años al gas ruso barato a 177,5 dólares; un aumento de 2 a 3 veces en el precio (hasta 400-500 dólares) podría acelerar bruscamente la inflación y encarecer las facturas de los hogares; pero el gobierno acepta esto como un «coste» necesario para la seguridad nacional;

Factor iraní y azerbaiyano: La única alternativa cercana para Ereván es el gas iraní (esquema «electricidad por gas»); además, si las relaciones con Azerbaiyán se normalizan, el tránsito de gas del Mar Caspio podría discutirse teóricamente, pero la tensión política actual lo hace imposible a corto plazo;

Paquete de ayuda financiera de la UE: La aspiración de Armenia hacia la UE no es en vano; Bruselas y los fondos occidentales podrían otorgar subsidios financieros a Ereván para salir de la dependencia energética, desarrollar energía verde y mitigar las consecuencias del aumento de los precios del gas;

Desilusión tras el «acuerdo de Trump»: El acuerdo firmado bajo la presión de Trump no trajo la seguridad esperada a Armenia; Bakú continúa presionando exigiendo cambios en la Constitución; lo que obliga al gobierno de Pashinyan a buscar aliados totalmente diferentes en el plano militar y económico.

Esta firme posición de los líderes armenios contra el chantaje del gas es un punto de inflexión histórico que demuestra que el Cáucaso Sur está saliendo rápidamente de la esfera de influencia de Moscú.

¿Cree usted que Armenia está lista para renunciar al gas ruso barato y elegir un camino energético independiente a un precio 2 o 3 veces mayor, o es una táctica de negociación política de Ereván? ¿Cómo evalúa personalmente la presión incesante de Bakú y la ineficacia del acuerdo de paz bajo mediación de Trump? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis de la tensa confrontación geopolítica en el Cáucaso Sur con todos sus colegas!