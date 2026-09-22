Asia Central y los principales estados de Asia Oriental han dado un paso hacia una etapa estratégica cualitativamente nueva en sus relaciones económicas. En el marco de la histórica visita del presidente kazajo Kasim-Yomart Tokáyev a Corea del Sur y tras las negociaciones de alto nivel en Seúl con el presidente Yoon Suk-yeol, la cumbre «Asia Central - República de Corea» y las reuniones con líderes de gigantes tecnológicos, se firmaron importantes acuerdos comerciales por un valor total de casi 19 mil millones de dólares.

Lo más importante es que las relaciones bilaterales han sido elevadas oficialmente al estatus de «asociación estratégica integral orientada al futuro». Detrás de estas cifras subyace un cambio radical en la filosofía de cooperación: las partes abandonan el modelo simple de intercambio de materias primas para pasar a un formato de producción conjunta de productos de alto valor añadido e importación de tecnologías coreanas avanzadas. Las inversiones coreanas ya acumuladas en Kazajistán superan los 12 mil millones de dólares, con más de 1000 empresas conjuntas en funcionamiento.

De acuerdo con los nuevos convenios, ahora en Kazajistán no solo se ensamblarán automóviles, sino que se localizará completamente la producción de componentes como asientos, cables, puertas y parachoques. Además, se construirá una enorme planta de gas de 6 mil millones de dólares en Karachaganak y se pondrá en marcha el procesamiento profundo de metales raros, vitales para semiconductores y baterías.

¿Por qué Seúl confía en los recursos de Kazajistán para reducir su dependencia de China, cómo cambiará esta inversión de 19 mil millones la industria automotriz de Asia Central y podrá Astaná convertirse rápidamente en un estado de alta tecnología?

«No materias primas, sino tecnología: planta de gas de 6 mil millones y metales raros»: 5 puntos clave de la visita histórica

Hechos estratégicos esenciales de la cumbre de Seúl y los contratos firmados:

Paquete de 19 mil millones de dólares: Las partes firmaron una cifra récord de acuerdos comerciales en los sectores de ingeniería mecánica, energía y tecnologías avanzadas;

Fórmula «Recursos - Tecnologías - Industria»: Bajo este modelo propuesto por el presidente Tokáyev, no solo se busca exportar productos, sino finalizar todas las etapas de producción dentro del país;

Localización completa en la industria automotriz: Se abrirán centros de localización en Almaty y Kostanái para producir asientos, llantas, puertas y parachoques para los modelos Kia y Hyundai;

Proyecto de 6 mil millones en Karachaganak: Se construirá una enorme planta petroquímica en asociación entre QazaqGaz y Hyundai Engineering, cuya puesta en marcha está prevista para 2030;

Base para minerales críticos y microchips: En Corea del Sur se crearán empresas conjuntas de procesamiento para los 10 tipos de metales raros considerados estratégicos en Kazajistán, además de un centro de investigación y desarrollo en Almaty.

Kazajistán - Corea del Sur: Indicadores de cooperación económica y tecnológica

Indicadores del comercio actual y nuevos proyectos entre las partes:

Criterios y direcciones Situación actual e indicadores Nuevos objetivos para 2026-2030 Estatus de cooperación Asociación estratégica Asociación estratégica integral orientada al futuro Contratos firmados Comercio económico regular Paquete comercial de casi 19 mil millones de dólares Intercambio comercial mutuo 3,17 mil millones $ en 2025 (1er semestre 2026: 1,3 mil millones $) Duplicar el volumen del intercambio comercial Sector automotriz Ensamblaje de 170 mil autos al año (principalmente SKD) Localización completa de componentes y nuevo Tucson Metales raros y preciosos Exportación de materias primas solo en forma de mineral Producción de componentes terminados para baterías y chips Sector energético Comercio directo de petróleo y gas Planta de gas de 6 mil millones $ en Karachaganak (para 2030) Volumen de inversiones coreanas Más de 12 mil millones de dólares en fondos acumulados Expansión de clusters industriales y tecnologías de ciudades inteligentes

Geopolítica y experiencia industrial: ¿Por qué estos acuerdos son un punto de inflexión para Asia Central?

Conclusiones de economistas internacionales y expertos en seguridad:

Búsqueda de alternativas a la cadena de suministro china: Corea del Sur dependía demasiado de Pekín para los metales raros necesarios para microchips, semiconductores y vehículos eléctricos; el acceso a los recursos de Kazajistán permite a Seúl asegurar su seguridad nacional;

Posibilidad de salir de la «maldición de las materias primas»: Astaná no quiere seguir siendo un simple estado extractor de petróleo y uranio; a través de la asociación con Corea, surge la oportunidad de asimilar directamente el know-how y la cultura de producción de un país que pasó de ser subdesarrollado a una potencia tecnológica global en una generación;

Centro logístico de Asia Central: En un momento en que las rutas tradicionales entre Europa y Asia enfrentan obstáculos geopolíticos, Corea está interesada en desarrollar los corredores de transporte de Asia Central;

Efecto positivo para las repúblicas vecinas: La creación de una gran planta petroquímica y una base de componentes automotrices coreanos en Kazajistán amplía las oportunidades de integración para toda la región, especialmente para la industria automotriz y los sectores electrotécnicos de Uzbekistán.

Este salto gigantesco de 19 mil millones de dólares entre Kazajistán y Corea del Sur impulsa audazmente la economía regional desde la dependencia de las materias primas hacia la era de las altas tecnologías.

¿Cree usted que Kazajistán puede convertirse en un centro industrial que produzca microchips y productos de alta tecnología en los próximos años gracias a las tecnologías surcoreanas? ¿Qué tan efectiva será la estrategia de «productos terminados en lugar de materias primas» promovida por Tokáyev? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis sobre el futuro económico de nuestra región con todos sus amigos y entusiastas del sector!