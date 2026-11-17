En Afganistán, el gobierno interino de los «Talibanes» está prohibiendo a los médicos varones examinar y tratar a pacientes mujeres sin la presencia de un mahram (tutor masculino). Las restricciones se aplican incluso en casos de atención médica de emergencia. Los médicos que infrinjan la norma pueden ser encarcelados, y las clínicas se enfrentan a inspecciones y redadas. Así lo informó una investigación conjunta del diario The Guardian.

Los periodistas entrevistaron a mujeres, médicos y personal de instituciones médicas que viven en diversas regiones de Afganistán. Según ellos, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio de los «Talibanes» ha emitido directrices que prohíben a los dentistas varones tratar a pacientes mujeres. Aunque esta restricción no se ha anunciado oficialmente, se está aplicando en varias provincias del país. Se han registrado casos de amenazas de encarcelamiento a médicos y redadas en clínicas.

En particular, en la ciudad de Herat, una mujer de 37 años llamada Farida acudió a una clínica privada para tratarse los dientes. Había recibido varios tratamientos y pagado por adelantado. Sin embargo, en su siguiente visita para la colocación de un implante, el personal de la clínica le informó que no podían continuar con el procedimiento.

Los médicos explicaron que la razón era la prohibición de que los dentistas varones trataran a pacientes mujeres. Tres meses después, el tratamiento de Farida sigue sin concluir.

Samim, un cirujano que lleva 15 años trabajando en uno de los hospitales públicos del norte de Afganistán, afirma que está prohibido que los médicos varones examinen directamente a las mujeres. Independientemente de la gravedad del estado de la paciente o de la sencillez del procedimiento, este requisito no cambia. En algunos casos, se exige que la mujer esté acompañada por un mahram o que una enfermera realice una parte específica del tratamiento.

Las restricciones se han extendido a otras áreas. En la provincia de Balj, en mayo de 2026, se informó que los hospitales, clínicas privadas e instituciones médicas recibieron instrucciones de no llamar a las pacientes por su nombre, sino de utilizar el término «Bibi». Se indicó que este requisito también se aplica a las recetas médicas.

Asimismo, desde diciembre de 2024, se ha prohibido a las mujeres afganas estudiar en institutos de medicina. Los periodistas hablaron con médicos que señalaron que también se han dado instrucciones de no contratar a personal femenino en los hospitales. A algunas médicas en ejercicio se les exige que acudan a su lugar de trabajo acompañadas por un mahram.

Como resultado, las mujeres afganas enfrentan graves dificultades para obtener atención médica calificada. Algunas, al no encontrar la posibilidad de recibir tratamiento, se ven obligadas a vivir con su enfermedad, mientras que otras corren el riesgo de acudir a personal médico sin la cualificación adecuada.

Cabe señalar que en febrero de 2026, el ministro de Comunicaciones de los «Talibanes», Hamdullah Nomani, declaró que los médicos varones eran considerados mahrams mientras trataban a pacientes mujeres. Sin embargo, las historias de médicos y pacientes recogidas en la investigación de The Guardian demuestran que la situación actual no se ajusta a esta declaración.