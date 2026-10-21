Adidas presenta una colección de ropa de invierno para gatos y perros (fotos)

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Adidas presenta una colección de ropa de invierno para gatos y perros (fotos)

Adidas Originals ha lanzado una nueva colección de ropa diseñada para gatos y perros para la temporada de invierno 2026. La colección está a la venta en la tienda oficial en línea de EE. UU. desde el 10 de octubre.

Las nuevas prendas están decoradas con el famoso diseño de tres rayas de la marca y el logotipo Trefoil. La colección incluye chalecos acolchados cálidos y sudaderas con capucha de punto.

El precio de los productos oscila entre 55 y 80 dólares según el tipo de prenda. Adidas también ofrece otras prendas y accesorios para mascotas.

Foto lado a lado de un gato y un perro vistiendo ropa de Adidas.Dos perros de diferentes razas vistiendo ropa de abrigo de la marca Adidas.Dos perros de diferentes tipos vistiendo bufandas y ropa moderna para perros.
Adidas OriginalsColección Invierno 2026Logotipo TrefoilTienda Online AdidasChalecos De Invierno
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