Adidas presenta una colección de ropa de invierno para gatos y perros (fotos)

Adidas Originals ha lanzado una nueva colección de ropa diseñada para gatos y perros para la temporada de invierno 2026. La colección está a la venta en la tienda oficial en línea de EE. UU. desde el 10 de octubre.

Las nuevas prendas están decoradas con el famoso diseño de tres rayas de la marca y el logotipo Trefoil. La colección incluye chalecos acolchados cálidos y sudaderas con capucha de punto.

El precio de los productos oscila entre 55 y 80 dólares según el tipo de prenda. Adidas también ofrece otras prendas y accesorios para mascotas.