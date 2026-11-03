Disney planea despedir a miles de empleados para reducir costos en un 20 %

El imperio de medios y entretenimiento más grande del mundo, The Walt Disney Company , bajo presión financiera, se prepara para una nueva ola de recortes a gran escala en su historia. La dirección de la corporación ha ordenado a los responsables de varios sectores encontrar urgentemente formas de reducir los gastos anuales hasta en un 20 %.

Bloomberg y The Wall Street Journal , esta ola de optimización abarcará todas las áreas clave, desde la televisión, la producción cinematográfica, los parques de atracciones y la flota de cruceros, hasta los departamentos legales, de tecnología de la información (TI) y de recursos humanos.

¿Qué departamentos se verán afectados por los recortes?

El proceso de reestructuración planeado por el gigante mediático afectará simultáneamente a varias direcciones estratégicas:

Revolución de la televisión y el streaming: ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals y Freeform serán retirados de la estructura de canales de televisión individuales y fusionados en un sistema único destinado directamente a la audiencia del streaming, lo que provocará la pérdida de empleo de cientos de empleados de televisión;

Estudios de cine y animación: Associated Press , los equipos de producción cinematográfica y del estudio de animación Pixar también formarán parte de la nueva lista de recortes;

Proyectos de parques y cruceros: The Wrap , la prestigiosa división Walt Disney Imagineering , responsable del diseño de atracciones y parques temáticos, así como la rama Experiences , ya han comenzado a jubilar a empleados y directivos;

Servicios legales y administrativos: También se está optimizando el personal en los departamentos de relaciones internacionales, soporte legal y recursos humanos de la oficina central.

¿Por qué Disney se ve obligado a realizar recortes masivos?

La adopción de medidas tan drásticas por parte del gigante de Hollywood se explica por varios factores financieros globales:

Colapso de los ingresos de la televisión tradicional: El abandono de los espectadores de la televisión por cable y abierta ha reducido drásticamente los ingresos publicitarios;

Competencia en streaming y debilidad en taquilla: La lucha contra plataformas competidoras y los resultados decepcionantes en la taquilla mundial requieren grandes inversiones;

Disminución del flujo de turistas en los parques: La tasa de crecimiento del número de turistas extranjeros que visitan los famosos parques de atracciones de Disney en EE. UU. ha disminuido.

En resumen: 231 000 empleados y ahorros multimillonarios

Disney ya había iniciado un programa de control de gastos:

Ola anterior: En 2023, bajo la dirección del CEO Bob Iger, se despidió a unas 7 000 personas con el objetivo de ahorrar 5 500 millones de dólares;

Situación 2025–2026: Al cierre del año fiscal 2025, la corporación emplea a un total de 231 000 personas en todo el mundo.

Reuters , las cifras generales aún están en fase de planificación final, y el alcance preciso y la fecha de los despidos masivos se anunciarán en los próximos días.