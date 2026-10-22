Un laboratorio de longevidad ha comenzado a operar en Rusia

En la escuela de gestión «Skolkovo» de Moscú, Rusia, se inauguró un laboratorio para estudiar cómo el aumento de la esperanza de vida humana afecta a la economía, el mercado laboral y la política estatal. En el foro dedicado a su lanzamiento, Vladimir Putin, la hija de este, Maria Vorontsova, directora del Instituto de Investigación Médica de la Universidad Estatal de Moscú, también estuvo presente. Así lo informó el periódico «Vedomosti».

Vorontsova propuso dividir la longevidad en dos etapas. En su opinión, la primera consiste en aprovechar al máximo las capacidades naturales de vida, estimadas en 85-90 años, mediante un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada y chequeos médicos regulares.

La segunda etapa está relacionada con la búsqueda de posibilidades para superar los límites naturales de la vida humana mediante la ciencia. Vorontsova describió este proceso como «engañar a Dios o a la naturaleza». Al mismo tiempo, señaló que los logros científicos en esta dirección son limitados por ahora.

Vorontsova estima que, en los próximos 10 a 20 años, el miedo de la humanidad a la muerte podría impulsar al sistema de salud a buscar soluciones al problema del envejecimiento. Señala que el hecho de que el envejecimiento no sea reconocido oficialmente como una enfermedad complica el desarrollo y los ensayos clínicos de medicamentos.

Actualmente, en Rusia también se llevan a cabo trabajos científicos destinados a combatir el proceso de envejecimiento. En particular, se trabaja en preparaciones diseñadas para influir en ciertos cambios celulares relacionados con la edad. La viceprimera ministra rusa, Tatyana Golikova, declaró anteriormente que se planea lanzar la producción de medicamentos antienvejecimiento entre 2028 y 2030. Sin embargo, esto no significa que ya se haya creado un remedio que detenga el envejecimiento.

El nuevo laboratorio en «Skolkovo» estudiará los aspectos de la longevidad relacionados con la medicina, la demografía, la economía y la gestión estratégica. Basándose en las investigaciones, se prevé desarrollar recomendaciones para mejorar la calidad de vida de los ancianos y resolver los problemas derivados del aumento de la esperanza de vida.

El gobierno ruso tiene como objetivo aumentar la esperanza de vida en el país a 78 años para 2030 y a 81 años para 2036. En los indicadores anunciados para 2025, esta cifra se situó en 73,4 años.